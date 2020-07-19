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12:35 (мск), источник: РИА Новости

В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом

ГАЗА, 19 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило 10 тысяч, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:34 MSK, 19.07
Инфицировано771 546+6 109
6.07
6611
7.07
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8.07
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Скончалось12 342+95
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Выздоровело550 344+3 481
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Инфицировано14 311 886+184 022
6.07
177535
7.07
161805
8.07
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Источник: AFP 2020

«Четыре гражданина скончались, 465 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на территории Палестины. Общее количество заражений составило 10 052 человека», — заявила эль-Кела.

По ее словам, 14 пациентов находятся в реанимации, в том числе четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Палестине скончались 62 человека с коронавирусом.

Ранее палестинское правительство приняло решение ограничить передвижение на Западном берегу и закрыть все заведения и магазины, кроме продуктовых и аптек, с 20.00 до 06.00.

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