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13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дети случайно разбили стеклянный замок за 65 тысяч долларов

Заигрались в музее.

Испанский стеклодув Мигель Аррибас потратил около 500 часов на то, чтобы изготовить самую большую в мире скульптуру из дутого стекла — причудливый замок из сказки о Золушке. Но паре детей понадобилось всего несколько секунд, чтобы его разрушить.

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Играя в музее, дети пробрались за заграждение и столкнули скульптуру. Вдребезги разбился основной шпиль, другие участки тоже получили различные повреждения, сообщил Шанхайский музей стекла.

Стеклянный замок весом 60 кг с позолоченными шпилями подарили музею в 2016 году. Его стоимость оценивалась в 450 тыс. юаней (65 тыс. долларов).

Музей уже связался со скульптором по поводу восстановления скульптуры, но из-за связанных с пандемией ограничений стеклодув пока не может отправиться в Китай.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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