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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российские школьники открыли в Арктике новый остров

И это не впервые.

В Арктике появился новый остров, и первыми об этом узнали восемь школьников проектной̆ группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска, сообщило Русское географическое общество.

Новый остров находится в районе Северного острова архипелага Новая Земля. Школьники просматривали снимки спутника Сентинель-2 и обнаружили, что ледяной перемычки, соединявшей Северный остров с отступающим ледником Вилькицкий Южный, больше нет. Она обрушилась 9 июля 2020 года. Размеры нового острова — 410 на 200 м, площадь — 5,6 га.

Планируется, что в сентябре новый остров исследует совместная экспедиция РГО и Северного флота.

Это не первый случай, когда российские школьники открывают новые земли. В 2016 году школьники обнаружили остров у ледника Визе, в 2017 году — у ледника Вилькицкий Южный, а в 2019 году — остров в районе острова Шмидта.

Анна Лысенко

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