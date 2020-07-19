22:48 (мск), источник: m24.ru
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом
От коронавирусной инфекции в городе скончались 15 пациентов. Об этом заявил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — следует из заявления Оперштаба.
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