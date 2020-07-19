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22:48 (мск), источник: m24.ru

В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом

От коронавирусной инфекции в городе скончались 15 пациентов. Об этом заявил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:34 MSK, 19.07
Инфицировано771 546+6 109
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
6.0719.07
Скончалось12 342+95
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
6.0719.07
Выздоровело550 344+3 481
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
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15.07
10424
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8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
6.0719.07
Инфицировано14 379 446+253 411
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
6.0719.07
Скончалось603 482+5 384
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
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5572
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5294
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14.07
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Выздоровело8 082 533+151 047
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118247
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Источник: Москва 24

«В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — следует из заявления Оперштаба.

Москвичам напоминают, что при любых симптомах ОРВИ лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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Как записаться на бесплатный тест на коронавирус в Москве

Ранее говорилось, что в России за сутки выявили 6109 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев зафиксировали в Москве — 591, в Свердловской области — 245, в Ханты-Мансийском АО — 237, в Нижегородской области — 218, в Санкт-Петербурге — 202.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что в Москве провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших.

Помимо того, с 16 июля открылась электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 19.07
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