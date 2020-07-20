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01:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Президент Турции Эрдоган посетил Айя-Софию, ставшую мечетью. Новость в одном фото

Пресс-офис президента Турции в воскресенье распространил снимки, на которых Реджеп Тайип Эрдоган осматривает убранство собора Святой Софии в Стамбуле. Недавно он лишился статуса музея и был превращен в мечеть.

Источник: GETTY IMAGES

Официальное название этого памятника истории и культуры звучит теперь как «Большая мечеть Айя София» (тур. Ayasofya-i Kebir Camii).

В начале июля президент Эрдоган подписал указ о смене статуса Айя-Софии, после того как Госсовет страны принял решение превратить собор в мечеть. Тогда же было объявлено, что первая общая молитва должна пройти в ней 24 июля.

Источник: GETTY IMAGES

Власти Турции заверяют, что в свободное от молитв время в мечеть будут допускаться посетители, а лики христианских святых останутся на местах.

Однако многие деятели культуры не уверены в сохранности христианских фресок и мозаик бывшего собора. Недовольство этим решением выразили также представители Русской православной церкви.

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