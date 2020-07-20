Президент Турции Эрдоган посетил Айя-Софию, ставшую мечетью. Новость в одном фото

01:29 (мск), источник: BBC News Русская служба
Официальное название этого памятника истории и культуры звучит теперь как «Большая мечеть Айя София» (тур.
В начале июля президент Эрдоган подписал указ о смене статуса
Власти Турции заверяют, что в свободное от молитв время в мечеть будут допускаться посетители, а лики христианских святых останутся на местах.
Однако многие деятели культуры не уверены в сохранности христианских фресок и мозаик бывшего собора. Недовольство этим решением выразили также представители Русской православной церкви.