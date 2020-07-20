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00:43 (мск), источник: РБК

Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

У волонтеров выявили необходимые антитела к коронавирусу, также исследования показали, что человек хорошо переносит компоненты препарата, сообщили в министерстве.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:38 MSK, 20.07
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Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана последняя группа добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, сообщил начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

В составе группы было 20 человек. Им вводили вакцину, совместно разработанную Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — подвел итоги клинических испытаний Борисевич.

В ходе исследований была использована методология количественной оценки возбудителя, которая была разработана в 48 ЦНИИ, уточнил начальник института. Также медики использовали лабораторную модель, которая позволила воспроизвести протекание заболевания для оценки защитной эффективности лекарств.

Клинические испытания на добровольцах в госпитале имени Бурденко начались в июне. Первая группа, которой ввели вакцину, состояла из 18 человек.

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