Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана последняя группа добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, сообщил начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».
В составе группы было 20 человек. Им вводили вакцину, совместно разработанную Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — подвел итоги клинических испытаний Борисевич.
В ходе исследований была использована методология количественной оценки возбудителя, которая была разработана в 48 ЦНИИ, уточнил начальник института. Также медики использовали лабораторную модель, которая позволила воспроизвести протекание заболевания для оценки защитной эффективности лекарств.
Клинические испытания на добровольцах в госпитале имени Бурденко начались в июне. Первая группа, которой ввели вакцину, состояла из 18 человек.