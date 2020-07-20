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05:20 (мск), источник: Известия

В Москву из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России

Эксперты оценили, как растущая заболеваемость в мире соотносится с падающей кривой в нашей стране.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:35 MSK, 20.07
Инфицировано771 546+6 109
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
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6635
11.07
6611
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14.07
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16.07
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17.07
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18.07
6234
19.07
6109
6.0719.07
Скончалось12 342+95
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Выздоровело550 344+3 481
6.07
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8.07
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19.07
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6.0719.07
Инфицировано14 448 751+217 503
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
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12.07
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Скончалось605 116+3 903
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Выздоровело8 123 358+131 232
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114418
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118247
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Источник: Известия

ВОЗ ежедневно рапортует о новых рекордах заболеваемости SARS-CoV-2 в мире. Тем временем в России число заразившихся снижается. Эксперты объясняют это неоднородностью распространения патогена на земле: сейчас он активно развивается на тех территориях, где до того количество инфицированных было малым. В России кривая также может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.

При этом второй волны в больших городах, где выработался коллективный иммунитет, уже не будет.

Осенью ожидается общий подъем заболеваемости респираторными инфекциями, но какой вклад внесет в него новый коронавирус, оценить пока трудно.

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Вверх и вниз

Практически каждый день Всемирная организация здравоохранения сообщает о новых пиках суточного прироста инфицированных SARS-CoV-2. Статистика последних суток — 259,8 тыс. новых случаев заражения, что выше вчерашнего рекорда (237,7 тыс.). Смертность от коронавируса также растет — за последние 24 часа в мире умерло 7360 человек.

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За Америкой следуют Бразилия (45,4 тыс.) и Индия (34,8 тыс.). Также много заболевших в ЮАР, Киргизии, Колумбии и Мексике. Россия по суточному приросту на данный момент занимает восьмое место (6,109 тыс). Всего к настоящему моменту в нашей стране выявлено 771,795 тыс. инфицированных.

В Москве и Московской области пик эпидемии уже пройден, но во многих других регионах страны ситуация продолжает оставаться напряженной. Среди них Свердловская, Нижегородская, Омская, Тюменская, Новосибирская, Оренбургская, Курганская, Сахалинская и другие области.

При этом города, где еще недавно инфекция распространялась стремительно, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, в данный момент отрапортовали о спаде эпидемии.

17 июля мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением, что уже 60% жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусу.

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Собянин: всплеска коронавируса в Москве не ожидается

Слова мэра можно объяснить тем, что показатели людей, проверенных на антитела (их примерно 20%), сложили с теми, у кого сработал Т-клеточный иммунитет, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Если в Москве официально зафиксировано 20% людей с высокими титрами антител IgG, то можно смело прибавить к этой цифре еще 20−40%, — пояснил эксперт в интервью «Известиям». По его словам, сейчас людей, у которых сформировался естественный иммунитет, в столице 40−60%. Они уже не заболеют. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80−90%.

А значит, сделал вывод эксперт, второй волны заболеваемости COVID-19 в Москве уже не будет.

Такого же мнения придерживается и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Однако он отметил, что в случае с коллективным иммунитетом необходимо учитывать, о чем именно идет речь: о количестве людей с антителами или же просто о невосприимчивости к вирусу.

— Если у 60% москвичей есть антитела, то это очень хорошие новости, которые говорят о формировании практически достаточной иммунной прослойки. И именно этим можно объяснить, почему в Москве не растет число заболевших, несмотря на то, что далеко не все жители столицы соблюдают рекомендации эпидемиологов. Если мы перейдем этот порог, то заболевание уйдет само по себе, без второй волны, — пояснил специалист.

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При этом Александр Лукашев отмечает, что в тех российских регионах, где до сих пор наблюдалось незначительное число заболевших и коллективный иммунитет не смог пока выработаться, вспышки коронавируса вероятны.

Неравномерная картина

Что касается одновременного снижения заболеваемости в России вкупе с подъемом числа инфицированных в мире, то эксперты говорят, что это вполне логичная эпидемическая картина.

— Инфекция не распространяется одновременно по всему миру, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Поэтому динамика заболевания сильно отличается в разных точках земли. В целом действительно по миру заболеваемость растет быстрыми темпами, ВОЗ совершенно права. А в Москве пик уже позади.

По словам Романа Зиновкина, в мире инфекция еще не скоро пойдет на спад, подъем продлится несколько недель или даже месяцев.

В России ситуация будет развиваться неоднородно: в городах и областях, в которых люди уже в значительной степени переболели, второй пик маловероятен. А в тех местах, где заболевших немного, все еще впереди.

— Мировая эпидемия коронавируса сейчас смещается на юг, в те регионы, где пока ее развитие было слабым, — сказал «Известиям» доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Олег Батищев. — Это густонаселенные страны, которые не готовы вводить столь строгие ограничения, как это было, скажем, в Китае. Кроме того, уровень жизни, качество и доступность медицины во многих из них оставляют желать лучшего. В результате мы видим рост заболеваемости в мире в целом.

В России же, по словам эксперта, ситуация выглядит довольно стабильной.

Хотя меры предосторожности остаются прежними: надо оставаться дома при первых признаках ОРВИ, по возможности соблюдать дистанцию в помещениях и носить маски.

Осенний подъем

Впрочем, сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями в России все же будет, как это случается каждый год, уверен заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

— Но в этом сезоне к перечню возбудителей острых респираторных заболеваний, который у нас стандартно присутствовал, добавится еще новый коронавирус, потому что человечество от него, к сожалению, к лету не избавилось. В какой мере он себя проявит на фоне других инфекций? Это еще не известно, — прокомментировал эксперт.

Михаил Щелканов также напомнил о таком явлении, как интерференция вирусов. Это — подавляющее действие одного вируса (интерферирующего) на размножение другого вируса (претендующего, или суперинфицирующего) и течение инфекционного процесса, вызываемого последним.

— Установлено, что после заболевания одним вирусом другим некоторое время заразиться сложно. Но это все индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента, — сказал ученый.

Как этот компонент себя проявит среди других, мы увидим только в процессе прямого эксперимента, то есть в процессе анализа эпидемической ситуации осенью.
Михаил Щелканов

Ранее в интервью «Известиям» вирусолог Павел Волчков дал свой прогноз на развитие эпидемии в России. Несмотря на то что, по его словам, вторая волна заболеваемости в Москве уже невозможна, в столицу еще долго будут завозить инфекцию из регионов, которые с запозданием стали «подбирать» коронавирус.

Анна Урманцева, Мария Недюк, Ольга Коленцова

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 В Москву из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России
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