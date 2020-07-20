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05:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане собрались в турцпоездки

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов. В ряде случаев уставшие ждать открытия границ путешественники уже решают проблему по-своему, отправляясь в туры с вылетом из Минска. Формально это запрещено, но контроль на российско-белорусской границе, отмечают эксперты, «не сплошной».

По прогнозам участников рынка, в случае полноценного возобновления полетов Турция может рассчитывать на 4 млн российских путешественников в этом году.

Новости о возможном открытии авиасообщения с Турцией подстегнули интерес российских туристов к организованным поездкам в страну, рассказали «Ъ» несколько участников туррынка. По расчетам OnlineTur.ru, на минувшей неделе направление стало лидером по числу поисковых запросов, сформировав 42,2% от общего объема. Ранее основной спрос приходился на туры по России, доля которых теперь сократилась в два раза.

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По оценкам Level.Travel, сегодня Турция — второе по востребованности направление: после новостей о возобновлении авиасообщения число поисковых запросов в эту страну выросло в шесть раз.

Сообщение о возобновлении авиасообщения 15 июля со ссылкой на Минтранс Турции распространило местное агентство Anadolu. Но подтверждения от российских властей эта новость не получила. Собеседник «Ъ» в отрасли говорит, что фактически речь шла о консультациях и решение не принято: «Турецкая сторона рассчитывает на начало полетов с 25 июля, на деле они вряд ли начнутся раньше 1 августа».

Источник «Ъ» добавляет, что исходно речь будет идти, скорее всего, о возобновлении регулярных, а не чартерных рейсов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что на фоне этих новостей продажи организованных туров по России уже снизились на 10%.

Другой собеседник «Ъ» на рынке связывает падение спроса также с высокими ценами на отдых в РФ: «Большинство туристов ищут отели категории четырех-пяти звезд, но на внутреннем рынке такие средства размещения стоят неоправданно дорого».

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Формально возможности купить тур в Турцию россияне пока лишены. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что большинство крупных туроператоров убрали направление из продажи на ближайшие дни. Тем не менее, подпольно россияне уже достаточно активно ездят на турецкие курорты, а также на пляжи Албании и Египта через Белоруссию.

Предложения можно найти и на сайтах белорусских туристических агентств, например Tury.by. Блинов отмечает, что речь идет о незначительном количестве путешественников: для большинства такая схема кажется слишком дорогой и сложной. При этом, по его словам, для отправляющихся через Минск сейчас действуют отдельные автобусные маршруты. Ромашкин связывает это со слабым фактическим контролем на границе. По словам топ-менеджера, его компания ведет продажу размещения в белорусских санаториях, но туристов информируют обо всех рисках и просят подписать соглашение об отсутствии претензий в случае возникновения проблем с пересечением границы.

Спрос на выезд через территорию Белоруссии подтверждают и данные поисковых систем.

Согласно расчетам Aviasales, с 1 по 16 июля число поисковых запросов на билеты из Минска в Турцию выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

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По другим направлениям таких скачков нет. Сейчас официально россияне могут выезжать из страны только для работы, учебы, лечения или ухода за родственниками. Но, как отмечает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, по факту контроль на границе с Белоруссией не сплошной и известно о многих случаях перемещения россиян соседнюю республику на машинах.

По оценкам собеседника «Ъ» на туристическом рынке, если в ближайшее время между Россией и Турцией будет возобновлена только регулярная перевозка, страна до конца года сможет получить 1−1,5 млн российских туристов, а если речь пойдет о чартерных рейсах — 3,5−4 млн человек. Позитивный сценарий предполагает сокращение въездного потока из России примерно в два раза: в 2019 году Турцию посетили 7 млн российских путешественников. Игорь Блинов считает, что восстановление потока займет около двух недель. При возобновлении сообщения 1 августа, отмечает он, уже к середине месяца показатели выйдут на значения прошлого года.

Александра Мерцалова

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