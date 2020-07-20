07:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ
Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по влиянию пандемии коронавируса на лечение
Анонимные исследование проведут Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и неправительственная организация «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru).
«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при
Ранее эксперты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) признали, что подавляющее большинство стран мира не выполнят взятые на себя обязательства по борьбе с распространением ВИЧ. Примерно из 200 стран, обязавшихся к концу 2020 года выявить 90% людей, инфицированных ВИЧ, обеспечив 90% из них лекарствами, это смогли сделать только 14 стран.