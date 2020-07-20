Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 июляПервая в истории посадка на Луну, международный день шахмат и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
07:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ

Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по влиянию пандемии коронавируса на лечение ВИЧ-инфицированных и о распространении COVID-19 среди пациентов с ВИЧ. Ведомство хочет выявить долю переболевших коронавирусом среди инфицированных и ВИЧ-негативных россиян, оценить опыт тестирования и риски заражения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:35 MSK, 20.07
Инфицировано771 546+6 109
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
6.0719.07
Скончалось12 342+95
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
6.0719.07
Выздоровело550 344+3 481
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
6.0719.07
Инфицировано14 457 916+169 227
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
6.0719.07
Скончалось605 205+3 067
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
6.0719.07
Выздоровело8 123 869+96 418
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
6.0719.07
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Анонимные исследование проведут Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и неправительственная организация «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru).

Читайте также
Что лечит COVID-19? Путеводитель по всем известным методам борьбы от The New York Times

«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее эксперты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) признали, что подавляющее большинство стран мира не выполнят взятые на себя обязательства по борьбе с распространением ВИЧ. Примерно из 200 стран, обязавшихся к концу 2020 года выявить 90% людей, инфицированных ВИЧ, обеспечив 90% из них лекарствами, это смогли сделать только 14 стран.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Крупного чиновника поймали на взятке
COVID-19 оказался неубиваем: мрачные прогнозы ВОЗ
СКР начал проверку из-за исчезновения Ан-2 в Бурятии
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России
Российские путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию
СК назвал цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»
В России предложили изменить правила расселения аварийного жилья
Лукашенко заявил о планах его оппонентов силой свергнуть режим
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Что делать, если отправил сообщение не тому человеку Иногда это можно исправить
Авто
Недорого и быстро – десятка доступных шустрых автомобилей Не обязательно отдавать огромную кучу денег, чтобы разгоняться до 100 км/ч хотя бы за десять секунд
Кино
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной В центре сюжета окажется домохозяйка, которая начинает новую жизнь благодаря ошибке в паспорте
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Старая мать-проблемы дочери? 890
Кормящие как старые бабки 471
Муж перестал помогать 440
Такая ситуация. Дайте совет 426
Леди
Юлия Высоцкая сделала новую прическу и стала неузнаваемой Новый лук артистки.
Новости партнеров
Российское дистанционное образование получило признание G20
Кадры решают все. Петербургский Политех вырастит охотников за хакерами
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь