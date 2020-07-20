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09:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: у российской элиты был доступ к вакцине от коронавируса с апреля

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи, сообщили источники Bloomberg.

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Инфицировано771 546+6 109
6.07
6611
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8.07
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19.07
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Скончалось12 342+95
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Выздоровело550 344+3 481
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Инфицировано14 507 491+216 945
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Скончалось606 173+4 035
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Источник: РИА "Новости"

Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Самому Bloomberg удалось найти подтверждения у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.

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Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать вакцину, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них была высокая температура и мышечные боли. Некоторые сообщили, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.

Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», но в компаниях от комментариев отказались. Связаться с центром Гамалеи агентству не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли вакцину Владимир Путин или кто-то из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Напомним, в России завершаются испытания вакцины центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.

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