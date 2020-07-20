Bloomberg: у российской элиты был доступ к вакцине от коронавируса с апреля

Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Самому Bloomberg удалось найти подтверждения у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.
Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать вакцину, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них была высокая температура и мышечные боли. Некоторые сообщили, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.
Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», но в компаниях от комментариев отказались. Связаться с центром Гамалеи агентству не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли вакцину Владимир Путин или кто-то из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Напомним, в России завершаются испытания вакцины центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.