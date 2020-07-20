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09:35 (мск), источник: РИА Новости

В Сколтехе рассказали об источнике появления коронавируса в России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА Новости

«Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории РФ, с данными о передвижении населения, ученые сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что работа велась исследователями из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.

Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Тем не менее на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах.
Сколковский институт науки и технологий

«Отдельное внимание ученые уделили вспышке инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга — НИИ им. Вредена, где заболело более 400 человек. Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», — сообщает Сколтех.

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В апреле заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ Вредена в Петербурге Дмитрий Пташников сообщил, что все сотрудники его отделения и он сам заразились коронавирусом.

«Геномная эпидемиология не только показывает, как вирус оказался в России, но и позволит понять то, что будет происходить дальше. Допустим, Россия откроет границы и начнут возникать новые случаи. Будут ли они результатом продолжения эпидемии в России или новых завозов? Сравнивая геномы новых и старых вирусов, мы сможем это выяснить», — приводятся в сообщении слова Базыкина.

Исследование было сделано на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории РФ в период с 11 марта по 23 апреля 2020 года. Результаты подтвердили предположение, что коронавирус попал в Россию из Европы в конце февраля — начале марта этого года. Препринт с результатами исследования опубликован в базе medRxiv.

Сколтех напоминает, что на данный момент Россия — четвертая страна в мире по числу зараженных коронавирусом, однако эпидемия в России началась позже, чем во многих соседних странах.

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