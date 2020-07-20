Гражданство со скидкой: кто и зачем продает богачам «золотые паспорта»

Кому и зачем нужны такие услуги и сколько они стоят — в материале РИА Новости.
Еще в марте аналитики предупредили: эпидемия повергнет карибские государства в шок —
По расчетам Всемирного банка и Всемирного совета по туризму и путешествиям, самый негативный сценарий, учитывающий риски второй волны, предполагает, что до конца года турпоток в регион рухнет на 75 процентов.
Это означает, что ВВП, например, Багамских островов сократится на четверть. По предварительным оценкам, обвал туротрасли обойдется странам Карибского бассейна в 44 миллиарда долларов. Для сравнения: в прошлом году туризм принес региону почти 59 миллиардов.
Лишившись ключевого источника доходов, островные государства пытаются пополнить казну, предлагая гражданство в обмен на инвестиции, так называемые «золотые паспорта».
Соответствующие программы для богатых иностранцев действуют в большинстве карибских стран. И теперь эта услуга значительно подешевела.
Так, например,
У соседей, например, в Гренаде и Доминике, и того меньше: 100 тысяч.
«Сейчас, когда туризм в застое, нам приходится изыскивать другие источники доходов для поддержания экономики», — объяснил Лес Хан, руководитель департамента по вопросам гражданства за инвестиции
Причем тем, кто приобретает паспорта стран Карибского бассейна, не надо покидать родные дома, подчеркивают эксперты. В этом отличие от европейских стран, таких как Мальта и Кипр, где к тому же и инвестиционные требования намного выше.
Так, гражданство Мальты и Кипра обойдется в
По данным компании Henley & Partners, специализирующейся на инвестиционной иммиграции, за первые три месяца этого года спрос на второе гражданство вырос на 42 процента. По информации властей островных государств, основные соискатели «золотых» карибских паспортов — жители Китая и Ближнего Востока. Не отстают и россияне.
Как рассказала Елена Рудая, директор по развитию Immigrant Invest, число заявок с января увеличилось более чем в два раза. Прежде всего россиян интересуют страны «Шенгена» и Великобритания.
Типичный портрет инвестора — предприниматель с состоянием от двух до десяти миллионов долларов.
«Состоятельные бизнесмены, не планирующие уезжать из России, с помощью второго паспорта хотят решить визовые вопросы. Одна из ключевых задач — возможность ведения бизнеса в других юрисдикциях, где есть ограничения для россиян, например в Гонконге. Это и регистрация предприятий, и торговых марок, и права собственности», — уточнила Рудая.
По словам Олега Лемешко,
В отличие от шенгенской визы, получить такой документ за несколько дней не получится. «Самый быстрый вариант — гражданство Вануату, процедура занимает примерно полтора месяца», — сообщили в Immigrant Invest. Для стран Карибского бассейна с учетом сбора документов процесс займет от четырех до шести месяцев.
Эксперты ждут бума на этом рынке — подобно тому, что был в 2008—2009-м в разгар глобального финансового кризиса.