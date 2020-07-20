Российские медики отрицают тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российская элита с апреля получила возможность опробовать экспериментальную вакцину этого центра. Агентство получило подтверждения от десятков привившихся, некоторые жаловались на побочные эффекты, другие сказали, что отказались от вакцинации. Всего доступ к вакцине получили сотни видных политиков и крупных бизнесменов, утверждает Bloomberg.
«Ничего не знаю про крупных (бизнесменов. — ИФ), и про мелких тоже», — сказал Гинцбург «Интерфаксу». Он предложил обратиться за комментариями в Минздрав России.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи, продолжаются.
Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена.
Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов также опроверг информацию агентства: «Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи».
В Роспотребнадзоре от комментариев отказались.
Вакцину от COVID-19, разработанную центром им. Гамалеи, тестируют в Сеченовском университете и госпитале Бурденко, сообщается, что испытания идут успешно. Ранее сообщалось, что весной вакцину ввели себе сотрудники центра им. Гамалеи, включая директора Гинцбурга, вакцинация прошла хорошо.