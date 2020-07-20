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12:50 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Ansa (Италия): итальянские ученые выяснили, от чего умер Рафаэль

Исследователи Миланского университета разгадали загадку таинственной смерти художника Рафаэля Санти 500 лет назад, сообщает итальянское новостное агентство Ansa.

Чтобы узнать правду, ученые сравнили данные из «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари с имеющимися свидетельствами современников Рафаэля, таких как посланник герцога Феррары Альфонсо Паолуччи (Alfonso Paolucci), а также изучили документы, обнаруженные в XIX веке историком искусства Джузеппе Кампори (Giuseppe Campori).

Они пришли к выводу, что Рафаэль умер не от сифилиса, как многие предполагали ранее. Описание течения заболевания в сочетании с рядом симптомов натолкнули на мысль о пневмонии, говорит историк медицины Микеле Аугусто Рива (Michele Augusto Riva):

Мы не можем утверждать это с уверенностью, как не можем и сказать, была ли пневмония бактериального происхождения или вирусного, как нынешний COVID-19. Но среди всех причин именно она больше всего соответствует описанию современников: острое, но не стремительное течение, отсутствие потери сознания, отсутствие симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта и постоянная лихорадка.

Состояние Рафаэля ухудшила медицинская ошибка, утверждают миланские исследователи. Его пытались исцелить с помощью кровопускания, а в случае заболеваний легких это абсолютно противопоказано.

В некотором роде Рафаэля убила чрезмерная любвеобильность: по свидетельствам Вазари, он скрывал от врачей, что часто ходит по ночам на любовные свидания, а они, не будучи в состоянии определить причину лихорадки, настояли на кровопускании.

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