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13:14 (мск), источник: Forbes

«Никто не знает, что Таиланд делает правильно, но это работает»: как страна успешно борется с коронавирусом

В разгар пандемии коронавируса Таиланд оказался одной из самых безопасных стран — новые случаи внутри страны не фиксируются уже почти два месяца, общее число заболевших составляет лишь 3250 человек, а скончались 58 человек. Что помогает стране так эффективно бороться с инфекцией?

Источник: AP 2020

В 2019 году Таиланд принял свыше 39 млн зарубежных туристов, и в начале года, когда коронавирус уже начал распространяться в Китае, в Таиланде был в разгаре курортный сезон. Таиланд стал первой страной после Китая, где был зафиксирован случай заражения коронавирусом. И тем не менее, несмотря на постоянный поток людей из Китая, Европы и США, Таиланд сумел избежать участи не менее туристической Италии — в азиатской стране по состоянию на 19 июля зафиксировано всего 3250 случаев заражения коронавирусом и лишь 58 жертв.

Случаи передачи вируса внутри страны не регистрировались семь недель.

«Никто не знает, что Таиланд делает правильно, но пока это работает», — пишет The New York Times и перечисляет причины, которые могли помочь стране бороться с инфекцией.

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«Региональный иммунитет» и культура. Довольно низкими цифрами заражения коронавирусом отличаются и соседи Таиланда по долине реки Меконг — Вьетнам (383 случая, ни одной смерти и ни одного случая передачи вируса внутри страны за три месяца), Мьянма (341 случай, 4 смерти), Камбоджа (171 случай, ни одной смерти), Лаос (19 случаев, ни одной смерти) и китайская провинция Юннань (меньше 190 случаев и ни одного активного сейчас).

В чем причина такого «регионального иммунитета», задается вопросом NYT: может ли у народов Юго-Восточной Азии быть какой-то генетический компонент в иммунной системе, который отличает их от других наций? Представитель штаба Министерства здравоохранения Таиланда по борьбе с коронавирусом в этом сомневается. «Я не думаю, что дело только в иммунитете или генетике. Вероятно, причина в культуре. У тайцев нет привычки касаться друг друга при встрече», — передает его слова газета. В Таиланде принято приветствие вай — поклон головы со сложенными на уровне груди руками, а не полноценные объятия. В других странах региона тоже принято так встречать людей, добавил представитель штаба.

Но есть и те, которые допускают генетические отличия тайцев от других народов. Эксперт университета Чулалонгкорн в Бангкоке, которого цитирует газета, изучал вспышку коронавируса в одном из регионов Таиланда и обнаружил, что больше 90% людей с подтвержденным коронавирусом не проявляли признаков заболевания.

По словам собеседника издания, тайцы и соседние народы больше подвержены серьезным заболеваниям лихорадкой денге, которую вызывают вирусы, переносимые москитами, чем люди с других континентов.

«Если наша иммунная система так плоха против денге, почему она не может быть лучше против коронавируса?» — допускает эксперт.

Маски. Причина низкого уровня инфицирования в Таиланде может быть и в том, что государство одним из первых ввело требование носить маски. Кроме того, многие тайцы проводят большую часть времени на улице, на открытом воздухе, отмечает NYT.

Низкий уровень тестирования. В стране относительно низкий уровень тестирования, добавляет газета. Из-за этого часть заболевших в статистику может не попадать.

Быстрая реакция на пандемию. В марте страна ввела полноценный карантин с ограничениями работы бизнеса и закрытием школ. В апреле страна прекратила международное авиасообщение. После этого число новых случаев заражения внутри страны стало снижаться, и на данный момент все выявляемые заболевшие в стране — это те, кто прилетел из-за рубежа, указывает NYT. В результате система здравоохранения в Таиланде не была перегружена.

Таиланд возвращается к нормальной жизни

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Но, избежав большого заражения, страна столкнулась с последствиями пандемии, и ее экономика, которая сильно зависит от туризма, серьезно пострадала. По оценке Министерства спорта и туризма Таиланда, 60% предприятий, которые были связаны с обслуживанием туристов, могут закрыться в этом году. Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Таиланда по итогам года сократится по меньшей мере на 6,5%. Всемирный банк допускает, что без работы или дохода могут остаться больше 8 млн тайцев. Как пишет NYT, тайские домохозяйства имеют высокие относительно других стран региона долги, а выплаты господдержки вязнут в бюрократии.

Кроме того, в стране без работы и дохода застряли многие рабочие-мигранты, в том числе из соседних Камбоджи и Мьянмы. Раньше они работали уборщиками в отелях, помощниками на кухне или продавцами, но теперь они остались не у дел.

Сейчас Таиланд постепенно возвращается к жизни.

В школах возобновились занятия: дети обязаны носить маски, а сидят они за изолированными партами.

В начале июня в стране был первый праздничный выходной за несколько месяцев, и многие тайцы отправились в путешествие по стране, рассказывает NYT. Возобновил работу бизнес. Таиланд даже открыл границы для некоторых иностранцев, хотя это и увеличивает риск заражения. Как пишет The New York Times, на этой неделе коронавирус подтвердился у приезжего из Египта, военного летчика. Как оказалось, он нарушал карантин и посещал торговый центр в одном из курортных городов страны. Теперь власти в том районе вновь временно закрыли школы, указывает газета.

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