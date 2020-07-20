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13:04 (мск), источник: Life.ru

Названы самые вежливые города России

Исследование проводилось в 20 населённых пунктах методом личных интервью.

Источник: РИА "Новости"

Самые вежливые граждане живут в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Томске, об этом свидетельствует исследование агентства Zoom Market.

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— Рейтинг был сформирован на основании четырёх вопросов: «Скажите, вы всегда уважительно и тактично общаетесь с людьми? Вы всегда даёте возможность собеседнику высказать свою точку зрения? Вы часто перебиваете собеседника во время разговора? Вы можете назвать себя вежливым человеком?» — говорится в материалах исследования.

В десятку также попали Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. А вот Москва заняла в рейтинге двадцатое место. На трёх последних строчках разместились Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Ранее компания «Delta системы безопасности» составила рейтинг самых криминальных районов Москвы. В итоге на первых местах оказались Северное Измайлово, Перово и Преображенский район, однако попали в список и центральные районы.

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