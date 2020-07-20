13:04 (мск), источник: Life.ru
Названы самые вежливые города России
Исследование проводилось в 20 населённых пунктах методом личных интервью.
Самые вежливые граждане живут в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Томске, об этом свидетельствует исследование агентства Zoom Market.
— Рейтинг был сформирован на основании четырёх вопросов: «Скажите, вы всегда уважительно и тактично общаетесь с людьми? Вы всегда даёте возможность собеседнику высказать свою точку зрения? Вы часто перебиваете собеседника во время разговора? Вы можете назвать себя вежливым человеком?» — говорится в материалах исследования.
В десятку также попали Казань,
Ранее компания «Delta системы безопасности» составила рейтинг самых криминальных районов Москвы. В итоге на первых местах оказались Северное Измайлово, Перово и Преображенский район, однако попали в список и центральные районы.