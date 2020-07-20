14:34 (мск), источник: РИА Новости
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России на 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов.
«Не стало нашего друга и коллеги — <…> режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — сообщается на сайте Союза кинематографистов, членом которого он был.
Блоголюбов родился 29 декабря 1934 года, окончил Киевский госинститут театрального искусства имени И. К.
Режиссер стал известен как соавтор картин «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», анимационных фильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».