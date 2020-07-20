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14:34 (мск), источник: РИА Новости

Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России на 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов.

Источник: Союз кинематографистов РФ

«Не стало нашего друга и коллеги — <…> режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — сообщается на сайте Союза кинематографистов, членом которого он был.

Блоголюбов родился 29 декабря 1934 года, окончил Киевский госинститут театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работал постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения «Экран».

Режиссер стал известен как соавтор картин «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», анимационных фильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».

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