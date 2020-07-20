16:33 (мск), источник: Это Кавказ
Как проехать в Вавилон?
Чтобы попасть в места с экзотическими названиями Гоа, Куба и Люксембург, необязательно получать визу — достаточно поехать на Кавказ. Рассказываем о самых неожиданных топонимах Юга России.
Говорят, название известного индийского курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на «ковбоя», и на «говядину» из индоевропейских языков.
Население — около полутысячи человек, причем с каждым годом народу все меньше: в горах жизнь тяжелая, молодежь стремится уехать в город.
По поводу этимологии названия есть разные версии.
Агулы говорят, что в архитектуре и в образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей — ряд
На Кавказе есть целых два села с таким названием. Одно находится в Дагестане, другое — в
Никакими достопримечательностями кавказские Кубы не славятся. Зато в кабардинской Кубе ходит предание об алмэсты — снежном человеке, пойманном двумя местными дворянами Агубековыми в незапамятные времена. Снежный человек оказался женщиной. Считается, что если отрезать у алмэсты клок волос и хорошенько спрятать, то это существо будет тебе подчиняться. Агубековы замазали ее шерсть в штукатурку дома. Так и приручили снежную женщину. Она помогала по хозяйству, занималась скотиной. И не переставала искать свой клок волос. Однажды хозяева уехали, поручив ей варить медовуху. А хозяйская дочь осталась дома. Алмэсты выведала у нее, где спрятаны волосы, после чего выцарапала их из стены, бросила девочку в котел с медовухой и сбежала. И напоследок прокляла род Агубековых замысловатым проклятьем: если женщины будут в воскресенье шить, то у коновязи в их дворе будет не больше одной лошади. И до сих пор женщины рода Агубековых остерегаются шить по воскресеньям, чтобы род не оскудел.
А вот село Спарта в
Сейчас это многонациональное село, численность населения — около 400 человек. В здешней школе наряду с русским изучают греческий язык, детей называют Дионисами, Сократами и Леонидами, молиться ходят в православный храм Троицы Живоначальной, а в остальном Спарта ничем не отличается от соседних сел. Местные жители выращивают зерновые, возделывают огороды, разводят рыбу в бывших колхозных прудах и производят популярный в районе лимонад.
Тезка Великого Герцогства находится в Бабаюртовском районе Дагестана рядом с трассой Астрахань — Махачкала.
В 1941 году по секретному приказу Сталина немцев выселили в Сибирь и Казахстан. Сейчас в селе в основном живут кумыки, а также ногайцы, чеченцы, аварцы и другие — всего около 1500 человек.
В селе есть лицей (один из лучших в районе), медпункт, клуб, мечеть и администрация. Местные жители занимаются огородами и животноводством, фермеры, как и весь степной Бабаюртовский район, держат коров, впрочем, молодежь предпочитает искать работу в Москве или на севере. От немцев осталось несколько документов в школьном музее и одна фамилия. Это семья Ивана и Нелли Вольф, но их дети уже не говорят
Попытки выяснить, почему маленький хутор в Ипатовском районе в 90 километрах от Ставрополя носит такое библейское название, успехом не увенчались. Местный
Местные жители рассказывают, что
Те, кто приезжал в Приэльбрусье через Терскол, наверняка видели у дороги указатель поворота на Нейтрино.
Но да, речь именно о нейтральной фундаментальной частице, настолько маленькой, что она свободно пролетает сквозь все, что встречается на ее пути. Ну, иногда только врезается в атомы. И настолько невесомой, что физики, сумевшие найти у нее массу, тут же получили Нобелевскую премию.
Поселок Нейтрино в