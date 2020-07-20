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15:48 (мск), источник: Интерфакс

Путин сравнил смертность от COVID-19 в РФ и в «богатых странах Европы»

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока России удается с минимальными потерями преодолевать ситуацию с распространением коронавируса и его последствиями, но отметил, что угроза сохраняется; он также отметил, что смертность от COVID-19 в РФ намного ниже, чем в развитых странах Европы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 20.07
Инфицировано777 486+5 940
7.07
6368
8.07
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6611
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15.07
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17.07
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Скончалось12 427+85
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Выздоровело553 602+3 258
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Инфицировано14 530 563+216 906
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8.07
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202824
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Скончалось606 741+3 964
7.07
3598
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6105
9.07
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Выздоровело8 178 624+132 642
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Источник: Пресс-служба Президента России

Как заявил Путин в ходе общения с работниками судостроительного предприятия «Залив» в Керчи, кадры которого транслировались на телеканале «Россия 24» (ВГТРК), «в других странах, во многих, действительно мы наблюдаем определенную вспышку эпидемии, это правда».

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Он подчеркнул, что Россия, хоть и не самая крупная страна по населению в мире, но самая большая европейская страна по количеству граждан. «Я уж не говорю по территории. У нас самая большая в мире, а вот по населению — самая крупная в Европе», — заметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что если оценивать в среднем данные по миру и Европе, то в России количество заболевших по численности населения примерно такое же. «0,5% от численности населения. Количество заболевших снижается, а количество тех, кто поправился, возрастает. И тех, кто поправился, уже значительно больше, чем тех, кто заболел», — сказал глава государства.

Одни из ключевых показателей работы медицинской системы и государства — это показатели летальности.

Можно по-разному относиться к статистике, но тем не менее, вот в странах с хорошей и развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность — 8, 10, 11, 13 (процентов), в некоторых странах больше 15 процентов — в Бельгии, Великобритании. У нас — 1,5%.
Владимир Путин
президент РФ

Он подчеркнул, что можно доверять или не доверять статистике, «но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше». По его словам, это связано с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент.

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