Путин сравнил смертность от COVID-19 в РФ и в «богатых странах Европы»

Как заявил Путин в ходе общения с работниками судостроительного предприятия «Залив» в Керчи, кадры которого транслировались на телеканале «Россия 24» (ВГТРК), «в других странах, во многих, действительно мы наблюдаем определенную вспышку эпидемии, это правда».
Он подчеркнул, что Россия, хоть и не самая крупная страна по населению в мире, но самая большая европейская страна по количеству граждан. «Я уж не говорю по территории. У нас самая большая в мире, а вот по населению — самая крупная в Европе», — заметил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что если оценивать в среднем данные по миру и Европе, то в России количество заболевших по численности населения примерно такое же. «0,5% от численности населения. Количество заболевших снижается, а количество тех, кто поправился, возрастает. И тех, кто поправился, уже значительно больше, чем тех, кто заболел», — сказал глава государства.
Одни из ключевых показателей работы медицинской системы и государства — это показатели летальности.
Можно по-разному относиться к статистике, но тем не менее, вот в странах с хорошей и развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность — 8, 10, 11, 13 (процентов), в некоторых странах больше 15 процентов — в Бельгии, Великобритании. У нас — 1,5%.
Владимир Путинпрезидент РФ
Он подчеркнул, что можно доверять или не доверять статистике, «но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше». По его словам, это связано с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент.