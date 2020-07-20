15:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев, долгое время боровшийся с раком. Ему был 71 год.
Об этом сообщил в Twitter телеведущий Андрей Малахов.
В начале июля Беляев рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли. По словам ведущего, пятисантиметровая опухоль была обнаружена во время экстренного обследования. Беляев признался, что у него нашли рак прямой кишки, а не рак легких. Он объяснил, что скрывал диагноз, поскольку «рак прямой кишки звучит не комильфо».
В мае Беляев сообщил, что перенес операцию, не связанную с онкологией: потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. Тогда ведущий утверждал, что чувствует себя хорошо.
Александр Беляев —