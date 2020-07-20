Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
15:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев, долгое время боровшийся с раком. Ему был 71 год.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в Twitter телеведущий Андрей Малахов.

В начале июля Беляев рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли. По словам ведущего, пятисантиметровая опухоль была обнаружена во время экстренного обследования. Беляев признался, что у него нашли рак прямой кишки, а не рак легких. Он объяснил, что скрывал диагноз, поскольку «рак прямой кишки звучит не комильфо».

В мае Беляев сообщил, что перенес операцию, не связанную с онкологией: потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. Тогда ведущий утверждал, что чувствует себя хорошо.

Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды, выходящего в конце выпуска новостей. Сообщалось, что у него обнаружили рак легких в 2011 году. Беляев перенес несколько операций. В интервью он рассказывал, что от рака умерли его мать и жена.

 Трамп: США стали победителями в двух «прекрасных мировых войнах»
Актриса Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Путин назначил врио губернатора Хабаровского края
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Иммунолог спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса
Лабрадор прошел 92 км, чтобы навестить старый дом
Обнаружен гигантский «морской таракан»
Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год
Здоровье
В чем польза куриного бульона для организма Права ли была мама, когда предлагала это средство от всех хворей? И чем на самом деле полезен куриный бульон?
Hi-Tech
Зачем люди покупают механические часы Выбираем классику?
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 186
Сегодня ночью (102 года назад) расстреляли царскую семью 132
Быть на одной волне с человеком 141
И Ленин, и Сталин были бы в пролете 86
Кино
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля Запуск «Горького fest», ставшего первым после снятия всеобщего режима самоизоляции российским фестивалем, прошел с соблюдением санитарных норм
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
трудные подростки 283
Знаменитости в одинаковых нарядах 201
Ранние отношения, что делать? 159
Кто должен был заплатить за ребенка? 119
Леди
Джиган сильно прибавил в весе после воссоединения с Самойловой Певец заметно изменился.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь