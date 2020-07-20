Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
17:12 (мск), источник: ТАСС Наука

Родину современных страусов поместили на территорию современных Молдовы и Украины

Это произошло около 8 миллионов лет назад.

Источник: cocoparisienne/СС0

ТАСС, 20 июля. Российские палеонтологи выяснили, что предок современных страусов сформировался около 8 млн лет назад в северо-западном Причерноморье, на территории современных Молдовы и южных областей Украины. Описание их работы опубликовал научный журнал Earth-Science Reviews, кратко об этом пишет пресс-служба Палеонтологического института РАН.

Новость
Найдены «изящные» динозавры, обитавшие у Южного полюса

Эволюцию предков страусов ученые могут отслеживать в основном по ископаемой скорлупе, которая хорошо сохранялась благодаря своей толщине. По ней палеонтологи могут различать виды, подвиды или даже популяции этих птиц. При этом окаменелых костей страусов сохранилось гораздо меньше. В новом исследовании ученые из Палеонтологического института РАН проанализировали все известные образцы ископаемой скорлупы и костей страусов и воссоздали их эволюцию.

Согласно их выводам, самый древний страус появился в Южной Африке около 23 млн лет назад. Примерно 15 млн лет назад его потомки попали на территорию современной Турции, откуда расселились до нынешних Индии и Монголии. В течение следующих 5−8 млн лет страусы эволюционировали уже на территории Евразии.

В позднем миоцене протостраусы расселились на широкой территории — от современного Китая до Пиренейского полуострова и Канарских островов. Эти страусы были еще довольно примитивными крупными нелетающими птицами.

Около 8 млн лет назад в северо-западном Причерноморье, на территории современных Молдовы, южной Украины и восточной части Балкан, сформировался новый тип страуса. Скорлупа его яиц была похожа на скорлупу современных видов, поэтому ученые предполагают, что это был их предок.

Спустя 4−5 млн лет назад потомки этого страуса мигрировали обратно в Африку и вытеснили обитавшие там примитивные аборигенные виды. До наших дней они сохранились в виде сомалийского страуса (Struthio camelus molybdophanes), который обитает в Восточной Африке.

При этом некоторые виды этих птиц оставались жить в Евразии — в частности, самую северную ископаемую скорлупу страуса ученые нашли в районе Иркутска. Некоторые из видов — как например, плиоценовый страус из одесских катакомб или плейстоценовый страус Андерсона (Str. anderssoni) из Китая, Монголии и юга Восточной Сибири, — весили в полтора раза больше современных страусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Коронавирус действительно по-разному влияет на европейцев и азиатов
Зачем мужчинам борода
Путин назначил врио губернатора Хабаровского края
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Фото Цукерберга на Гавайях развеселило пользователей Сети
Умер создатель Олимпийского мишки
Gnezdo.ru
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Российская «Деривация» всех удивит Оружие получит машину удаленного управления огнем и БПЛА для разведки
Авто
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова Дело будет передано в Пресненский районный суд Москвы
Кино
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
В России вводят новый закон: россиянам вернут полученный с пенсии доход
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Уже не "Пуговка". Она стала роковой блондинкой
Самая красивая женщина СССР
Леди
Джиган сильно прибавил в весе после воссоединения с Самойловой Певец заметно изменился.
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Носите с собой. Для чего банкам нужно водительское удостоверение
Вот это приход. ВМС США просит моряков не покупать ЛСД в даркнете
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь