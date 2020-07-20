17:12 (мск), источник: ТАСС Наука
Родину современных страусов поместили на территорию современных Молдовы и Украины
Это произошло около 8 миллионов лет назад.
ТАСС, 20 июля. Российские палеонтологи выяснили, что предок современных страусов сформировался около 8 млн лет назад в
Эволюцию предков страусов ученые могут отслеживать в основном по ископаемой скорлупе, которая хорошо сохранялась благодаря своей толщине. По ней палеонтологи могут различать виды, подвиды или даже популяции этих птиц. При этом окаменелых костей страусов сохранилось гораздо меньше. В новом исследовании ученые из Палеонтологического института РАН проанализировали все известные образцы ископаемой скорлупы и костей страусов и воссоздали их эволюцию.
Согласно их выводам, самый древний страус появился в Южной Африке около 23 млн лет назад. Примерно 15 млн лет назад его потомки попали на территорию современной Турции, откуда расселились до нынешних Индии и Монголии. В течение следующих 5−8 млн лет страусы эволюционировали уже на территории Евразии.
В позднем миоцене протостраусы расселились на широкой территории — от современного Китая до Пиренейского полуострова и Канарских островов. Эти страусы были еще довольно примитивными крупными нелетающими птицами.
Спустя 4−5 млн лет назад потомки этого страуса мигрировали обратно в Африку и вытеснили обитавшие там примитивные аборигенные виды. До наших дней они сохранились в виде сомалийского страуса (Struthio camelus molybdophanes), который обитает в Восточной Африке.
При этом некоторые виды этих птиц оставались жить в Евразии — в частности, самую северную ископаемую скорлупу страуса ученые нашли в районе Иркутска. Некоторые из видов — как например, плиоценовый страус из одесских катакомб или плейстоценовый страус Андерсона (Str. anderssoni) из Китая, Монголии и юга Восточной Сибири, — весили в полтора раза больше современных страусов.