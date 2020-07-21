01:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Суррогатное материнство осталось без средств и поддержки
Расследование дела детоторговцев привело к неожиданному результату.
По данным участвующих в громком уголовном деле о «купле-продаже находящегося в беспомощном состоянии человека» (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ) защитников, за полгода расследования этого дела было задержано восемь взрослых и 11 детей. Совершеннолетние фигуранты — гендиректор «Европейского центра суррогатного материнства» (ЕЦСМ) Владислав Мельников, трое его
По их решению еще в январе этого года в дом ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушением психики в подмосковном городе Видное попали двухмесячные на тот момент близнецы, рожденные суррогатной матерью для политического деятеля Республики Филиппины Фредениля Эрнаеса Кастро и его супруги Джейн Тан. Малыши, как уже сообщал «Ъ», проживали с няней в специально арендованной для них квартире в Одинцовском районе Подмосковья, которую правоохранители обыскали после внезапной смерти там еще одного, тоже филиппинского младенца.
На днях Фрединель Кастро обратился с соответствующей жалобой в Совет при президенте России по правам человека (СПЧ). По словам разбиравшейся с обращением зампреда СПЧ Ирины Киркоры, его автор находятся «в ужасе и шоке», поскольку до сих пор не может выяснить, куда пропали его дети.
Чтобы выяснить их судьбу, родителям предлагают сначала подтвердить свое родство с младенцами через генетическую экспертизу. Госпожа Киркора сказала, что возникшая ситуация вызывает у нее недоумение, и пообещала помочь филиппинской семье.
Еще пятеро
Наконец, последними из числа «задержанных» органами опеки стали четверо четырехлетних детей совладельца и гендиректора юридической компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, которого СКР считает организатором международной сети по торговле детьми. Еще до начала карантинных мероприятий
В ближайшее время, по данным источников «Ъ», следствие ходатайствует в Басманном райсуде о заочном аресте господина Свитнева и начнет искать его через Интерпол.
14 июля, когда следствие начало массовые задержания предполагаемых торговцев детьми, оперативники посетили и коттедж главы «Росюрконсалтинга» в Пушкинском районе Подмосковья. Однако застали там только четверых детей бизнесмена и находящихся при них сиделок. Выданные няням доверенности от родителей показались участникам обыска подозрительными, и всех
В понедельник адвокат вместе с оставшимися в России родственниками бизнесмена Свитнева отправился в медучреждение и, предоставив его администрации целую пачку заверенных и зарегистрированных доверенностей от биологических родителей, эвакуировал
Защитник пообещал в тот же день привлечь к ответственности участников расследования, которые, по его мнению, взяли детей в заложники, и даже отправился с соответствующим заявлением в Пушкинскую городскую прокуратуру. Однако там защитник сам едва не стал обвиняемым. По его словам, надзорщики тут же созвонились со следователем ГСУ СКР, разбирающейся с уголовным делом о торговле детьми, и та пояснила им, что следствие законно передало оставшихся без родителей детей органам опеки, а вот защитник Трунов с сиделками как раз похитил их из больницы, чему и следовало бы дать соответствующую правовую оценку. В итоге всех «освободителей» из прокуратуры принудительно препроводили в отдел полиции Пушкино, где тем пришлось писать объяснительные записки.
Как пояснили близкие к теме суррогатного материнства источники «Ъ», бизнес по экстакорпоральному оплодотворению российских «сурматерей» биоматериалом иностранных заказчиков и вынашивание ими потомства биологических родителей был поставлен господами Свитневым и Мельниковым на поток.
Через их ЕЦСМ и «Росюрконсалтинг» ежегодно проходили сотни заказов из США, Китая, Аргентины, Австралии, Монголии, Франции и Филиппин, в которых «коммерческое» вынашивание чужого ребенка запрещены законом. К бизнесменам и возглавляемому ими коллективу из опытнейших акушеров, гинекологов и других профильных специалистов регулярно обращались за помощью и представители российской элиты, которые по разным причинам не могли родить детей обычным способом.
С учетом специфики этого бизнеса, остановить запущенный еще 25 лет назад «конвейер» суррогатного материнства после возбуждения уголовного дела не удалось.
Поскольку счета ЕЦСМ и «Росюрконсалтинга» арестованы, а их руководители по разным причинам отсутствует, платить за жилье для сурмам, а также уже родившихся детей и их сиделок стало некому. Им больше не привозят продукты и лекарства, они не могут рассчитывать на помощь врачей, а самое главное, им некуда теперь девать детей, которых они вынашивали просто за деньги, предусмотренные договором.
Стоит отметить, что и на материальную поддержку биологических родителей младенцев теперь может надеяться не каждая суррогатная мать. СКР, как пояснил «Ъ» адвокат Игорь Трунов, уже дал понять, что статья УК о
Сергей Машкин.