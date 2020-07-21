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07:39 (мск), источник: Известия

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

На начальном этапе предлагается возобновить рейсы менее чем из десятка крупных аэропортов.

Коронавирус COVID-19
07:46 (мск)Минобороны РФ объявило о готовности вакцины против коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:00 MSK, 21.07
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Источник: Reuters
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько. Аэропорты выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую за рубеж смогут летать жители соседних городов. По словам экспертов, от этого решения могут пострадать чартерные авиакомпании. При этом требования по соблюдению эпидемиологического режима должны быть одинаковыми для всех аэропортов, независимо от наличия международных рейсов в их расписании.

Рейсы не для всех

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран для возобновления международного авиасообщения с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом говорится в проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленном Александром Нерадько в правительство 8 июля.

Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами. Улететь за границу можно будет пока только из них.
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На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны. Таким образом, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа.

Источник «Известий» в крупной российской воздушной гавани говорит, что идея ограничить число аэропортов принадлежит Роспотребнадзору.

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— Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции, — объясняет он.

Собеседник «Известий» в одном из аэропортовых холдингов говорит, что воздушные гавани выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт, чтобы жителям близлежащих городов не пришлось лететь за границу через Москву или, например, Екатеринбург. Что касается столицы, по словам источника, все три аэропорта московского авиаузла получат возможность обслуживать международные рейсы. В противном случае будут нарушены интересы крупных перевозчиков, базирующихся в разных воздушных гаванях столицы. Так, рейсы из Шереметьево выполняет «Аэрофлот», из Домодедово летают S7 и «Уральские авиалинии», из Внуково — «Победа» и UTair.

Дата начала международных полетов до сих пор не определена, в алгоритме возобновления международных полетов она отсутствует.

Всем холдингам по серьгам

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Из числа региональных в список попали воздушные гавани, имеющие отношение ко всем трем крупным российским аэропортовым холдингам. Так, аэропорт Новосибирска входит в «Новапорт» (группа AEON Романа Троценко) и является базовым для компании S7. Аэропорты Ростова-на-Дону, а также Екатеринбурга (базовый для «Уральских авиалиний») входят в холдинг «Аэропорты регионов» (группа «Ренова» Виктора Вексельберга), а воздушная гавань Владивостока контролируется холдингом «Базэл Аэро» Олега Дерипаски.

В Росавиации не стали комментировать «Известиям» вопрос возобновления международного авиасообщения. В пресс-службах Минтранса и правительства отметили, что он находится в стадии проработки, и обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно. А в Роспотребнадзоре на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

По состоянию на 8 июля Роспотребнадзор был готов на первом этапе возобновить международное авиасообщение с Китаем, Монголией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Великобританией, Германией, Италией, Финляндией, Норвегией, Данией, Нидерландами, Венгрией и Польшей.
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Пока ЕС не готов пускать на свою территорию граждан РФ.

В «Аэропортах регионов» и «Базэл Аэро» не предоставили «Известиям» комментарий.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что от этого решения пострадают в первую очередь чартерные авиакомпании, которые имеют разветвленную сеть зарубежных рейсов из российских региональных городов. Кроме того, фидерные рейсы (позволяющие добраться до крупного аэропорта) из регионов, скорее всего, будут организованы не везде.

— Фидерные рейсы зачастую бывают убыточными. Авиакомпании компенсируют их за счет стыковочных рейсов по востребованным международным направлениям. Например, «Аэрофлот» может в убыток везти пассажиров из Самары, чтобы покрыть этот рейс за счет последующего полета в Париж, — объясняет эксперт.

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Глава Infomost Борис Рыбак считает, что требования по соблюдению эпидемиологического режима сегодня должны быть одинаковыми для всех аэропортов, независимо от наличия международных рейсов в их расписании.

— Россия находится в числе стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В этом смысле непонятно, чем прилет пассажира из Турции в Шереметьево отличается от прилета пассажира из Владивостока, — сказал он.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, Россия входит в четверку стран мира с максимальным количеством заражений, впереди только США, Бразилия и Индия. По данным на 20 июля, в РФ насчитывается 771,5 тыс. случаев заболевания COVID-19.

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