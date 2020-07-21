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10:15 (мск), источник: Life.ru

С 1 августа повысят пенсии. Кому положена прибавка и как её получить

Кому и на сколько повысят пенсии с 1 августа? Что делать, если возникли проблемы с перерасчётом, и какие нужно собрать документы, чтобы получить больше?

Источник: РИА "Новости"

Каждый год работающим пенсионерам делают перерасчёт выплат с 1 августа. Происходит он автоматически. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Правда, перерасчёт касается не всех пожилых людей, которые продолжают работать. Прибавка ожидает получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

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Иными словами, размер прибавки у каждого работающего пенсионера будет свой. Чем больше у него был доход в прошлом году, тем больше станет пенсия. Правда, тут есть свои ограничения.

— До 2022 года при перерасчёте применяется максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента (так называемых баллов), равное 3,0. Стоимость одного балла с января 2020 года составляет 93 рубля. Таким образом, максимальная прибавка для работающего пенсионера с 1 августа этого года может составить 279 рублей. Если человек трудоустроен неофициально, то ему перерасчёт не положен, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

С 1 августа также будут повышены накопительные пенсии на 9,13%. Этот перерасчёт тоже проводится ежегодно.

Он касается тех людей, которые получают накопительную часть пенсии ежемесячно.

К тому же на 7,99% с 1 августа увеличатся срочные пенсионные выплаты. Их получают участники программы софинансирования пенсионных накоплений. Они сами могли устанавливать период, в который будут получать деньги. Правда, с ограничением — не менее десяти лет.

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По данным ПФР, средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1265,69 рубля в месяц, а срочной пенсионной выплаты — 1195,62 рубля в месяц. У них есть одна общая особенность. Обе выплаты назначаются в границах прежнего пенсионного возраста. Для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60 лет. Могут назначить и раньше, если человек имеет право на досрочную пенсию.

Как отмечает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников, людям, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, вся сумма будет выплачена единовременно при выходе на заслуженный отдых.

— Бывает, что пенсионеров не устраивает размер пенсии, которая им назначена, — рассказал Пётр Гусятников. — Если есть сомнения в правильности начислений, то стоит перепроверить схему расчётов. Если ошибка обнаружена, об этом надо сообщить в ПФР. Срок рассмотрения заявления — пять рабочих дней. В заявлении обязательно должны быть указаны основания к перерасчёту. Направить его следует на имя руководителя территориального представительства ПФР. К заявлению надо приложить копию паспорта и СНИЛС. Если ошибка обнаружена и в фонде признают этот факт, то пенсию скорректируют с первого числа следующего месяца.

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