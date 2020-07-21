Минобороны РФ объявило о готовности вакцины против коронавируса

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».
Он отметил, что первая группа добровольцев завершила нахождение в стационаре, и после сдачи контрольных анализов была выписана 15 июля; вторая группа добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля.
Как сказал Цаликов, российские военные вирусологи активно работают над созданием вакцин от опасных заболеваний, и это предопределило участие военнослужащих добровольцев в создании и испытаниях препарата от коронавирусной инфекции.