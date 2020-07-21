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07:46 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ объявило о готовности вакцины против коронавируса

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от Covid-19, разрабатываемой российскими военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Скончалось609 887+3 714
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«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

Он отметил, что первая группа добровольцев завершила нахождение в стационаре, и после сдачи контрольных анализов была выписана 15 июля; вторая группа добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля.

Как сказал Цаликов, российские военные вирусологи активно работают над созданием вакцин от опасных заболеваний, и это предопределило участие военнослужащих добровольцев в создании и испытаниях препарата от коронавирусной инфекции.

Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19
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