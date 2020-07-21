11:29 (мск), источник: ТАСС
«Спасти Бритни Спирс». От кого и почему интернет требует освободить певицу
Вот уже 12 лет она не может распоряжаться своими деньгами без опекуна.
На фоне выдвижения рэпера Канье Уэста в кандидаты на пост президента США фанаты 38-летней Бритни Спирс вновь вывели в тренды Twitter хештег #freeBritney («свободу Бритни»). Пользователи Сети призывают выпустить певицу
Многие считают несправедливым, что страдающий психическим заболеванием Канье Уэст пытается возглавить страну, в то время, как доведенная до отчаяния разводом и лишением родительских прав Бритни не может принять хоть
В последние годы
Фанаты считают, что опекуны певицы специально ограничивают ее контакты с внешним миром, чтобы полностью контролировать не только ее жизнь, но и активы, которые до сих пор приносят немало прибыли.
Карьеру в
В 1997 году Спирс подписала контракт с Jive Records, а в 1998 вышел ее дебютный сингл… Baby One More Time, который превратил молодую исполнительницу в мирового
Успех певицы задал планку ее карьере на годы вперед. Даже двухлетний перерыв с 2001 по 2003 год не сказался на любви фанатов и критиков. Журнал Forbes несколько раз включал Спирс в списки самых богатых звезд индустрии, а ее рекламные контракты оценивались в миллионы долларов.
Ее первый брак продлился ровно 55 часов. В 2004 году в
В том же 2004 году, хотя и со второй попытки, Спирс все же вышла замуж
За два года семейной жизни у пары родилось двое сыновей — старший Шон Престон и младший Джейден Джеймс. Певица и танцор развелись в 2007 году, но опеку над детьми получил Федерлайн, который смог убедить суд, что Спирс не годится на роль матери.
Как пишет издание The New York Post, внезапное решение певицы обрить себя наголо прямо перед камерами связано в первую очередь с приказом суда периодически тестировать ее на алкоголь и наркотики (анализ волос — один из самых точных способов установить присутствие некоторых из веществ в организме).
Несколько дней спустя вооруженная зонтиком Спирс напала на заправке на машину папарацци. Фотографии обритой и оскалившейся певицы, бьющей зонтиком по автомобилю, быстро облетели все мировые таблоиды.
Были и другие выходки: езда с ребенком на коленях за рулем и даже непонятно откуда появившийся британский акцент. Все это указывало на ее душевные проблемы, которые периодически обострялись.
В то время я проходила через
что-тоневообразимое со своими детьми и Кевином. Он только что оставил меня, и я была опустошена.
Критики писали тогда, что Спирс, с детства находящаяся в жестких рамках своего образа гламурной и гиперсексуальной исполнительницы,
В 2008 году Спирс дважды оказывалась в психиатрической лечебнице. Во время одного срыва она закрылась с сыном в ванной и звонила Федерлайну, якобы предлагая ему $100 млн за полную опеку над детьми. Дело кончилось приездом экстренных служб и принудительной госпитализацией.
После этого отец Спирс, который к тому времени развелся с матерью певицы, дважды подавал прошение о «временной опеке» над дочерью и со второго раза получил одобрение.
Суд официально поручил Джейми Спирсу следить за имуществом и физическим состоянием исполнительницы, за что он ежегодно получал от нее около $130 тыс. В то же время адвокат семьи Эндрю Уоллет взял на себя обязательство управлять финансовыми активами Спирс. Под его руководством состояние певицы увеличилось на $20 млн. Сам он объяснял это тем, что нанял сотню людей, которые ограждали Спирс от наркотиков и токсичного влияния, чем спас ее от финансового краха.
По мнению юристов, ситуация, в которой оказалась Спирс, нетипична, так как речь идет о достаточно молодой и в первую очередь работоспособной женщине.
За 12 лет своей недееспособности она выпустила четыре альбома, давала концерты, была судьей на музыкальном шоу X Factor, а в период с 2013 по 2017 год отыграла 248 выступлений для шоу Piece of Me в
Зачастую суд признает недееспособными людей, у которых нет перспектив выздоровления до самой смерти. Если же судить по Бритни Спирс, это не совсем так.
В 2019 году стало известно, что Спирс отменяет запланированное в
«Мне пришлось принять трудное решение, чтобы сосредоточить все свое внимание и энергию на моей семье в это время. Надеюсь, вы все сможете понять», — написала она в Twitter, приложив к посту свою детскую фотографию с родителями.
После этого инцидента певица исчезла не только со сцены, но и из соцсетей, где перестали появляться ее новые публикации. Некоторые фанаты забили тревогу и стали подозревать, что в жизни самой Спирс
Позже выяснилось, что она опять оказалась в больнице. Согласно близким к семье Спирс источникам, певица отправилась туда добровольно, чтобы избавиться от стресса после отмены концертов и болезни отца. Однако, как пишет TMZ, на одном из слушаний в суде сама исполнительница пожаловалась, что на 30-дневное лечение ее отправил отец, на что у него нет законного права. Согласно публикации таблоида, это произошло после того, как певица якобы перестала принимать таблетки.
Подозрения о том, что Спирс находится под сильным давлением и тотальным контролем, только укрепились после отказа адвоката семьи Эндрю Уоллета продолжать опеку над певицей.
Как пишет издание Los Angeles Times, на судебных заседаниях Уоллет заявил, что «опека занимается многочисленными текущими
Сайт с требованием «освободить» певицу появился еще в 2009 году, после того, как ее впервые признали недееспособной. В защиту Спирс выступали журналисты и знаменитости, в том числе Тэрин Мэннинг и Майли Сайрус.
После этого в Сети начали распространяться теории заговоров о том, что Бритни Спирс находится в неволе, что ее делами управляют алчные опекуны, которые пытаются контролировать соцсети и публичные появления Спирс.
Спустя неделю исполнительница выложила в Instagram небольшое видеообращение, где рассказала, что ей просто необходимо немного времени, чтобы отдохнуть, собраться и вернуться на сцену.
«Не верьте всему, что слышите и читаете», — заключила она.
С тех пор на ее странице появлялись только короткие и не слишком информативные видео. В них она рассказывала про свои любимые песни и любимую еду, танцевала, занималась спортом или просто демонстрировала новые наряды.
При этом в комментариях продолжали обсуждать возможность того, что певица не контролирует свои соцсети, а администраторы страницы удаляют «правдивые комментарии». Иногда пользователи просят певицу подать сигнал, к примеру, появиться в следующей публикации в одежде определенного цвета. Однажды это даже сработало и просившие Спирс надеть желтое увидели ее прогуливающейся перед камерой в желтом топе. Однако никто достоверно не знает, читает ли Спирс комментарии подписчиков и сама ли ведет свой Instagram.
В мае суд уже второй раз за 2020 год продлил недееспособность певицы — до 22 августа. Сама Спирс не появляется на этих процессах, а заседания проходят в закрытом от прессы режиме. Новость пришла примерно в то же время, когда исполнительница разместила в Instagram видеозапись, где показала, что случайно сожгла свой домашний тренажерный зал после того, как оставила там зажженные свечи.
После слушаний в мае судья Бренда Пенни распорядилась провести независимую экспертизу дела, чтобы решить, что будет лучше для певицы. Остается неизвестным, почему она запросила новую экспертизу, произошло ли это по ее личному желанию или по требованию Бритни Спирс.
Несколько дней спустя менеджер певицы Ларри Рудольф заявил TMZ, что она «возможно, больше никогда» не будет давать концерты. Позже он скорректировал свое заявление, сказав, что «не уверен, захочет ли она
Нечто похожее рассказал и 13-летний сын певицы Джейден, который устроил трансляцию в соцсетях, где рассказал, что его мать подумывает оставить занятие музыкой.
Очередные слушания по делу Спирс пройдут 22 июля. Между тем движение #freeBritney продолжает набирать силу, петицию на Change.org с требованием вернуть ей ее права уже подписали около 100 тыс. человек.
Дмитрий Беляев