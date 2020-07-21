Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 июляВенчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
12:20 (мск), источник: РБК

Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от COVID

Вакцина от коронавируса все еще находится в стадии клинических испытаний, заявили в Минздраве.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:34 MSK, 21.07
Инфицировано783 328+5 842
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
8.0721.07
Скончалось12 580+153
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
8.0721.07
Выздоровело562 384+8 782
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
8.0721.07
Инфицировано14 714 500+205 608
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
8.0721.07
Скончалось610 149+3 943
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
8.0721.07
Выздоровело8 305 326+170 579
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
8.0721.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, еще продолжаются, в настоящее время они вышли на вторую стадию. Об этом говорится в ответе помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, поступившем в РБК.

Новость
Российские медики отрицают тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

«В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе», — говорится в сообщении.

«По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — уточнил Кузнецов.

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сказал, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов в интервью «Аргументам и фактам».

Испытания вакцины на добровольцах проводились в военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. Оба учреждения отчитались о выписке участников испытаний. Во всех случаях введение вакцины привело к возникновению иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, побочные явления были минимальными и быстро купировались.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 19 июля заявил, что клинические исследования детской вакцины против коронавирусной инфекции могут начаться в течение полугода. Он пояснил, что закон предполагает начало испытаний детской вакцины после того, как будут закончены клинические испытания взрослой вакцины и получены их положительные результаты.

«Мы сейчас готовим документацию, чтобы в течение полугода перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — рассказал ученый. Он отметил, что исследования детской вакцины тоже будут проходить поэтапно на испытуемых разных возрастов.

 Россияне стали меньше молиться и заниматься спортом
Японские ученые обнаружили вирус, вызывающий депрессию
Путин подписал указ о целях развития страны на 10 лет
Умер исполнитель шансона Бока
С 1 августа повысят пенсии. Кому положена прибавка
В России может появиться новый вид вклада
Пользователи соцсетей требуют освободить Бритни Спирс
Ученые предупредили: молний станет больше
СМИ: Международные полеты разрешат только из шести городов РФ
Здоровье
Как растет пенис И можно ли на этот процесс как-то повлиять.
Hi-Tech
Данные россиян утекли в сеть. Вот чем это грозит Подвели бесплатные VPN-сервисы
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 189
Откуда у нас корона? 92
И Ленин, и Сталин были бы в пролете 88
Подскажите неразумной 87
Кино
Водонаева призналась, что ей стыдно за участие в «Доме 2» Телеведущая вспомнила годы, проведенные на проекте
Новости партнеров
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Ефремов уже почти при смерти
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Самая красивая женщина СССР
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Состояние Булановой ухудшилось
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь