12:20 (мск), источник: РБК
Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от COVID
Вакцина от коронавируса все еще находится в стадии клинических испытаний, заявили в Минздраве.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, еще продолжаются, в настоящее время они вышли на вторую стадию. Об этом говорится в ответе помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, поступившем в РБК.
«В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе», — говорится в сообщении.
«По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — уточнил Кузнецов.
Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сказал, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.
«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов в интервью «Аргументам и фактам».
Испытания вакцины на добровольцах проводились в военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. Оба учреждения отчитались о выписке участников испытаний. Во всех случаях введение вакцины привело к возникновению иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, побочные явления были минимальными и быстро купировались.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 19 июля заявил, что клинические исследования детской вакцины против коронавирусной инфекции могут начаться в течение полугода. Он пояснил, что закон предполагает начало испытаний детской вакцины после того, как будут закончены клинические испытания взрослой вакцины и получены их положительные результаты.
«Мы сейчас готовим документацию, чтобы в течение полугода перейти с нашими