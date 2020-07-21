12:53 (мск), источник: Газета.Ру
Илон Маск назвал преимущества чипирования
Илон Маск в своем
Сообщается, что компания Маска Neuralink проведет презентацию, в рамках которой расскажет подробности о мозговых имплантах уже в следующем месяце.
О загадочном проекте Илона Маска Neuralink известно пока немногое. Главной его целью миллиардер называет создание и вживление чипов в мозг человека в рамках борьбы с неврологическими заболеваниями. Впоследствии, если все пройдет удачно, импланты от Neuralink могут быть использованы и в других целях, обеспечив человеку «симбиоз с искусственным интеллектом».
Сообщается, что мероприятие по планам Neuralink пройдет 28 августа, но Маск решил подогреть интерес к нему уже сейчас. Отвечая на вопрос известного ученого Остина Говарда, миллиардер подтвердил, что чип в мозге позволит в том числе «слушать музыку напрямую», минуя уши.
Кроме того, Маск заявил о том, что имплант поможет контролировать уровень гормонов, а также использовать их во благо организма. В начале июля бизнесмен также рассказал о том, что Neuralink сможет успешно лечить депрессию, а также разные виды зависимости путем «перетренировки» отдельных участков мозга.
Впервые о проекте Neuralink стало известно в 2017 году. Тогда сообщалось, что компания займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и позволят людям использовать все возможности программного обеспечения в современном мире.
В рамках подкаста Джо Рогана, который Илон Маск посетил в мае этого года, он заявил о том, что.
с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и «сохранить и усилить» функции мозга у здоровых людей.
«Нам предстоит еще много работы. Когда я говорю, что у нас, вероятно, есть шанс имплантировать чип в человека в течение года, это именно то, что я имею в виду — я думаю, у нас есть шанс помочь людям, сделав их здоровыми и восстановив некоторые функции, которые они потеряли», — пояснил Маск.
По его словам, чип потенциально может быть использован для восстановления зрения, слуха и движения конечностей, а также в борьбе с болезнями, которые поражают мозг:
В принципе, он может исправить все проблемы с мозгом.
Ранее сообщалось, что специальный чип, чей размер не будет превышать 4 мм, будет стимулировать нейроны внутри головного мозга с помощью тонких и гибких нитей с десятками электродов.
По словам Илона Маска, сама процедура будет выполняться при помощи робота и будет безопасной и безболезненной, как, например, коррекция зрения лазером.
Впрочем, многие ученые отнеслись к этому заявлению скептически.
«Когда доктор вскрывает череп пациента, чтобы интегрировать в него нейрокомпьютерный интерфейс, появляется сразу несколько угроз — повреждение мозга, воспаление и рубцевание. Нужно задать себе вопрос, в чем преимущество такого метода относительно других интерфейсов, например, тачскринов или голосовых помощников типа Alexa», — заявил терапевт и основатель компании Neurofeedback Neuroboost Филипп Хейлер.
Помимо медицинского аспекта и возможных рисков, связанных с повреждением мозга, пользователей социальных сетей интересуют и другие угрозы подобного вмешательства.
Вы что, действительно хотите носить имплант в мозгу, созданный
техмагнатом-миллиардером?Разве не так начинаются все киношные антиутопии про будущее?
«Какой уровень защиты будет у этой штуки? У меня будет возможность ручного отключения?» — спрашивает @PhynixAsh.
На момент публикации заметки Илон Маск не ответил на интересующие его фолловеров вопросы.