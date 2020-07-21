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12:53 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск назвал преимущества чипирования

Илон Маск в своем Twitter-аккаунте рассказал о плюсах чипирования. По его словам, чип, вживленный в мозг, позволит, в том числе, слушать музыку «напрямую», не используя уши, а также контролировать уровень гормонов в организме.

Источник: AP 2020

Сообщается, что компания Маска Neuralink проведет презентацию, в рамках которой расскажет подробности о мозговых имплантах уже в следующем месяце.

О загадочном проекте Илона Маска Neuralink известно пока немногое. Главной его целью миллиардер называет создание и вживление чипов в мозг человека в рамках борьбы с неврологическими заболеваниями. Впоследствии, если все пройдет удачно, импланты от Neuralink могут быть использованы и в других целях, обеспечив человеку «симбиоз с искусственным интеллектом».

Сообщается, что мероприятие по планам Neuralink пройдет 28 августа, но Маск решил подогреть интерес к нему уже сейчас. Отвечая на вопрос известного ученого Остина Говарда, миллиардер подтвердил, что чип в мозге позволит в том числе «слушать музыку напрямую», минуя уши.

Кроме того, Маск заявил о том, что имплант поможет контролировать уровень гормонов, а также использовать их во благо организма. В начале июля бизнесмен также рассказал о том, что Neuralink сможет успешно лечить депрессию, а также разные виды зависимости путем «перетренировки» отдельных участков мозга.

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Впервые о проекте Neuralink стало известно в 2017 году. Тогда сообщалось, что компания займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и позволят людям использовать все возможности программного обеспечения в современном мире.

В рамках подкаста Джо Рогана, который Илон Маск посетил в мае этого года, он заявил о том, что.

с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и «сохранить и усилить» функции мозга у здоровых людей.

«Нам предстоит еще много работы. Когда я говорю, что у нас, вероятно, есть шанс имплантировать чип в человека в течение года, это именно то, что я имею в виду — я думаю, у нас есть шанс помочь людям, сделав их здоровыми и восстановив некоторые функции, которые они потеряли», — пояснил Маск.

По его словам, чип потенциально может быть использован для восстановления зрения, слуха и движения конечностей, а также в борьбе с болезнями, которые поражают мозг:

В принципе, он может исправить все проблемы с мозгом.

Ранее сообщалось, что специальный чип, чей размер не будет превышать 4 мм, будет стимулировать нейроны внутри головного мозга с помощью тонких и гибких нитей с десятками электродов.

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По словам Илона Маска, сама процедура будет выполняться при помощи робота и будет безопасной и безболезненной, как, например, коррекция зрения лазером.

Впрочем, многие ученые отнеслись к этому заявлению скептически.

«Когда доктор вскрывает череп пациента, чтобы интегрировать в него нейрокомпьютерный интерфейс, появляется сразу несколько угроз — повреждение мозга, воспаление и рубцевание. Нужно задать себе вопрос, в чем преимущество такого метода относительно других интерфейсов, например, тачскринов или голосовых помощников типа Alexa», — заявил терапевт и основатель компании Neurofeedback Neuroboost Филипп Хейлер.

Помимо медицинского аспекта и возможных рисков, связанных с повреждением мозга, пользователей социальных сетей интересуют и другие угрозы подобного вмешательства.

Вы что, действительно хотите носить имплант в мозгу, созданный техмагнатом-миллиардером? Разве не так начинаются все киношные антиутопии про будущее?
@doinkershnauzz

«Какой уровень защиты будет у этой штуки? У меня будет возможность ручного отключения?» — спрашивает @PhynixAsh.

На момент публикации заметки Илон Маск не ответил на интересующие его фолловеров вопросы.

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