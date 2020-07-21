12:42 (мск), источник: ТАСС Наука
Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной
Она еще раз подтвердила кризис в космологии.
«Мы достаточно хорошо знаем и древнюю, и недавнюю историю расширения Вселенной, но в середине был пробел в 11 мрлд лет. В течение пяти последних лет мы заполняли этот пробел. [Мы уверены, что] полученная информация станет основой для наиболее значимых открытий в космологии за последнее десятилетие», — прокомментировал глава eBOSS, космолог из Университета Юты Кайл Доусон.
eBOSS — это часть международного проекта SDSS, в ходе которого астрофизики анализируют снимки и спектры квазаров и галактик, которые делает оптический телескоп обсерватории
Трехмерая карта, которую астрофизики создавали последние годы, показывает уточненную структуру Вселенной: в частности, на нее нанесены нити «космической паутины» и пустоты (войды) между ними на момент, когда с возникновения Вселенной прошло около 380 млн лет.
Благодаря этой карте ученые могут выделять закономерности в том, как галактики распределялись по Вселенной по мере ее расширения. Кроме того, с помощью этих данных астрофизики уточняют значение постоянной Хаббла — параметра, который определяет скорость этого расширения.
Эти данные еще раз подтвердили кризис в космологии. Он обозначился примерно три года назад, когда почти одновременно были опубликованы данные по скорости расширения Вселенной, полученные в ходе наблюдений за микроволновым «эхом» Большого взрыва с помощью телескопа Planck и за переменными
Данные ученых из eBOSS подтвердили эти расхождения. По словам астронома из Оксфордского университета