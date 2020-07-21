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12:42 (мск), источник: ТАСС Наука

Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной

Она еще раз подтвердила кризис в космологии.

Источник: Anand Raichoor, Ashley Ross and the SDSS Collaboration/SDSS

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Астрофизики из международного проекта eBOSS опубликовали самую большую и подробную на сегодня трехмерную карту Вселенной. По словам ученых, их работа закрыла пробел в неизвестной истории Вселенной длиной в 11 млрд лет. Об этом пишет пресс-служба проекта SDSS, частью которого является eBOSS.

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«Мы достаточно хорошо знаем и древнюю, и недавнюю историю расширения Вселенной, но в середине был пробел в 11 мрлд лет. В течение пяти последних лет мы заполняли этот пробел. [Мы уверены, что] полученная информация станет основой для наиболее значимых открытий в космологии за последнее десятилетие», — прокомментировал глава eBOSS, космолог из Университета Юты Кайл Доусон.

eBOSS — это часть международного проекта SDSS, в ходе которого астрофизики анализируют снимки и спектры квазаров и галактик, которые делает оптический телескоп обсерватории Апачи-Пойнт (Нью-Мексико, США).

Трехмерая карта, которую астрофизики создавали последние годы, показывает уточненную структуру Вселенной: в частности, на нее нанесены нити «космической паутины» и пустоты (войды) между ними на момент, когда с возникновения Вселенной прошло около 380 млн лет.

Благодаря этой карте ученые могут выделять закономерности в том, как галактики распределялись по Вселенной по мере ее расширения. Кроме того, с помощью этих данных астрофизики уточняют значение постоянной Хаббла — параметра, который определяет скорость этого расширения.

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Эти данные еще раз подтвердили кризис в космологии. Он обозначился примерно три года назад, когда почти одновременно были опубликованы данные по скорости расширения Вселенной, полученные в ходе наблюдений за микроволновым «эхом» Большого взрыва с помощью телескопа Planck и за переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках, которые вела обсерватория «Хаббл». Эти значения разошлись на 9%.

Данные ученых из eBOSS подтвердили эти расхождения. По словам астронома из Оксфордского университета Евы-Марии Мюллер, «только с такими картами, как наша, вы можете с уверенностью сказать, что в измерениях постоянной Хаббла есть несоответствия. Она показывает это более четко, чем когда-либо прежде».

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