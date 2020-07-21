Грета Тунберг получила премию в €1 млн. Её учредил крупный нефтяной магнат

Премии Гюльбенкяна Грета Тунберг удостоилась за гуманность и то, «как она смогла мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменением климата и существующим положением вещей», заявил председатель жюри премии Хорхе Сампайо.
Однако деньги экоактивистке оказались не нужны.
Тунберг пообещала отдать €1 млн международным благотворительным организациям по борьбе с изменением климата.
«Мне очень повезло получить эту премию. Это больше денег, чем я могу себе представить, но все они будут переданы через мой фонд различным организациям и проектам, которые работают, чтобы помочь людям, пострадавшим от климатического и экологического кризиса», — заявила она в интернет-обращении.
Тунберг уточнила, что первые €100 000 призовых она направит кампании SOS Amazonia, которую проводит ассоциация «Пятницы ради будущего Бразилии». Организация борется со вспышкой коронавируса в Амазонии, которая страдает от вырубки лесов и климатических изменений.
Ещё €100 000 пойдут в фонд Stop Ecocide, «чтобы поддержать их работу по признанию экоцида международным преступлением». Под «экоцид» попадают случайное или намеренное массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов и другие действия, приводящие к экологической катастрофе, как, например, разлив топлива в Норильске.
Премия Гюльбенкяна стала самой крупной из тех, что уже выиграла Тунберг.
Она также получила высшую награду организации Amnesty International за вклад в области прав человека и шведскую премию «За правильный образ жизни», которая считается местным аналогом Нобелевской премии. Кроме того, в 2019 году Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time.