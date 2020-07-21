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13:36 (мск), источник: Секрет Фирмы

Грета Тунберг получила премию в €1 млн. Её учредил крупный нефтяной магнат

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию португальского Фонда Гюльбенкяна в €1 млн за вклад в области прав человека. Награду учредил крупный нефтяной магнат первой половины XX века Галуст Гюльбенкян, сделавший запасы нефти Ближнего Востока доступными для всего западного мира. Журналисты нашли в этом расхождение с представлениями Тунберг о климате и окружающей среде.

Источник: РИА "Новости"

Премии Гюльбенкяна Грета Тунберг удостоилась за гуманность и то, «как она смогла мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменением климата и существующим положением вещей», заявил председатель жюри премии Хорхе Сампайо.

Однако деньги экоактивистке оказались не нужны.

Тунберг пообещала отдать €1 млн международным благотворительным организациям по борьбе с изменением климата.

«Мне очень повезло получить эту премию. Это больше денег, чем я могу себе представить, но все они будут переданы через мой фонд различным организациям и проектам, которые работают, чтобы помочь людям, пострадавшим от климатического и экологического кризиса», — заявила она в интернет-обращении.

Не себе, а фондам

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Тунберг уточнила, что первые €100 000 призовых она направит кампании SOS Amazonia, которую проводит ассоциация «Пятницы ради будущего Бразилии». Организация борется со вспышкой коронавируса в Амазонии, которая страдает от вырубки лесов и климатических изменений.

Ещё €100 000 пойдут в фонд Stop Ecocide, «чтобы поддержать их работу по признанию экоцида международным преступлением». Под «экоцид» попадают случайное или намеренное массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов и другие действия, приводящие к экологической катастрофе, как, например, разлив топлива в Норильске.

Премия Гюльбенкяна стала самой крупной из тех, что уже выиграла Тунберг.

Она также получила высшую награду организации Amnesty International за вклад в области прав человека и шведскую премию «За правильный образ жизни», которая считается местным аналогом Нобелевской премии. Кроме того, в 2019 году Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time.

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