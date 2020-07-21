Ученые доказали передачу коронавируса аэрозольным путем

ТАСС, 21 июля. Американские ученые заразили культуры клеток легких с помощью образцов воздуха, который выдыхали носители коронавирусной инфекции. Таким образом они доказали, что частицы аэрозолей из органов дыхания больных могут участвовать в передаче коронавируса нового типа. Предварительные результаты опытов ученые опубликовали в научной электронной библиотеке medRxiv.
«Наши опыты на практике показывают, что частицы коронавируса есть в мельчайших каплях аэрозолей, которые легкие человека производят во время нормального дыхания, речи или кашля. Это говорит о том, что меры по предотвращению распространения подобных частиц критически важны для того, чтобы сдерживать эпидемию COVID-19», — пишут ученые.
Практически с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также многие международные
Позже ученые выяснили, что даже простые хирургические маски могут значительно замедлять распространение SARS-CoV-2, а также многих других возбудителей ОРВИ. Подобные результаты, а также другие соображения заставили экспертов ВОЗ и ведомств здравоохранения США и некоторых других стран рекомендовать использовать респираторы и даже шить самодельные маски. Последние, кстати, оказались относительно эффективны для профилактики заражения коронавирусом нового типа, но только если использовать два разных типа тканей.
Группа американских медиков под руководством доцента Университета штата Небраска (США) Джошуа Сантарпии провела один из первых практических экспериментов по проверке всех этих теорий. Для этого ученые еще в апреле этого года собрали образцы аэрозолей и других частиц из воздуха, который выдыхают зараженные коронавирусом, и всесторонне изучили их.
Медики определили размеры, количество и другие физические свойства капель аэрозолей, а также попытались найти в них следы вирусной РНК. Отсортировав их по размерам, исследователи попытались заразить культуры клеток легких с помощью частиц каждого типа.
Оказалось, что в аэрозолях действительно было большое количество вирусной РНК. Значительная ее часть была в жизнеспособных частицах SARS-CoV-2. Наиболее опасными оказались самые мелкие капли аэрозолей, которые вырабатывают бронхи пациентов. Они успешно заразили все культуры клеток, с которыми работали ученые.
Все это, как отмечают Сантарпия и его коллеги, подтверждает, что вирус может передаваться не только через микрокапли мокроты, но и через аэрозольные частицы, которые возникают как во время кашля, так и при нормальном дыхании или тогда, когда больной говорит.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.