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17:27 (мск), источник: РИА Новости

В пресс-службе судов опровергли заявление Мадонны о штрафе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Певица Мадонна не была оштрафована в Петербурге на миллион долларов или 333 миллиона рублей за пропаганду гомосексуализма, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Источник: AP 2020

«В 2012 году Московский районный суд отказал в удовлетворении иска активистам к Мадонне, в требованиях которых был заявлен штраф в размере 333 миллиона рублей», — сообщил РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.

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Накануне Мадонна рассказала в Твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад. «Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им», — похвасталась она.

Ранее сообщалось, что Московский районный суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения девять исков общественных активистов к певице Мадонне на 333 миллиона рублей, поданных из-за ее выступления в поддержку гомосексуалистов. Кроме того, суд постановил взыскать с истцов судебные издержки ответчиков — организаторов концерта певицы.

В середине августа 2012 года общественники направили в суд иски о возмещении морального вреда к певице и организаторам ее концерта в северной столице, считая себя оскорбленными ее выступлением на концерте в поддержку секс-меньшинств. Каждый иск был на сумму 37 миллионов рублей.

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Ответчиками по делу, помимо певицы, заявлены ФГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс» и ЗАО «Планета плюс» — администрация площадки, на которой проходило летнее выступление Мадонны, и непосредственные организаторы концерта.

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