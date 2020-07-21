18:51 (мск), источник: Forbes
Ученые оценили летальность коронавируса
Цифры варьируются в зависимости от возраста и качества медицины.
Уровень летальности при заражении коронавирусом находится в промежутке от 0,3% до 1,5% от числа всех зараженных, пишет The Wall Street Journal на основе результатов нескольких исследований. В большинстве из них приходят к выводу, что от инфекции умирают в среднем
При этом если сравнивать именно число жертв, то от коронавируса умирает больше людей. Это объясняется в том числе более высокой заразностью новой болезни, чем у других смертоносных инфекций, пояснил газете старший исследователь Центра безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса Эрик Тонер. «Сочетание уровня смертности и заразности делает вирус [SARS-CoV-2] столь опасной болезнью», — отметил он.
Вычислить уровень смертности было сложно
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии больше 14,7 млн людей заразились коронавирусом, скончались больше 610 000 человек — то есть, умерли по всему миру 4,14% заболевших. Это число больше, чем оценка ученых, потому что учитывает смерти среди людей с подтвержденным заражением, тогда как в реальности многие случаи заболевания с мягкими симптомами или вообще без них в статистику не попадают, пояснила газета.
Как следует из результатов исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в нескольких штатах, реальное число заболевших могло быть в среднем в 10 раз выше официально подтвержденного, причем в штате Миссури эта разница оценивалась в 24 раза.
При расчете уровня смертности ученым приходится учитывать еще несколько погрешностей. Например, что в статистику по смертям от COVID-19 могут попадать не все релевантные летальные случаи.
«Будет неправильно сказать, что мы
В случае с коронавирусом многие врачи опасаются не только летальных случаев, но и тяжелых долгосрочных последствий для некоторых пациентов. «Я полагаю, что многие люди думают: если ты заразился, ты либо умираешь, либо с тобой будет все в порядке. Это не так. Есть огромный список последствий для здоровья после сильной болезни, не только смерть», — заявил WSJ Эрик Тонер из Центра безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса.