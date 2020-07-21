Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 июляВенчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
9Скончался Эннио Морриконе
18:51 (мск), источник: Forbes

Ученые оценили летальность коронавируса

Цифры варьируются в зависимости от возраста и качества медицины.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:35 MSK, 21.07
Инфицировано783 328+5 842
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
8.0721.07
Скончалось12 580+153
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
8.0721.07
Выздоровело562 384+8 782
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
8.0721.07
Инфицировано14 755 228+217 113
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
8.0721.07
Скончалось611 090+4 168
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
8.0721.07
Выздоровело8 333 387+145 095
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
8.0721.07
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Уровень летальности при заражении коронавирусом находится в промежутке от 0,3% до 1,5% от числа всех зараженных, пишет The Wall Street Journal на основе результатов нескольких исследований. В большинстве из них приходят к выводу, что от инфекции умирают в среднем пять-десять человек из тысячи — то есть, 0,5−1%.

Если учитывать эти цифры, то новый коронавирус более смертоносный, чем сезонный грипп, но менее губительный, чем вирус Эбола и некоторые другие инфекционные заболевания, которые возникали в последние годы, отмечает WSJ.

При этом если сравнивать именно число жертв, то от коронавируса умирает больше людей. Это объясняется в том числе более высокой заразностью новой болезни, чем у других смертоносных инфекций, пояснил газете старший исследователь Центра безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса Эрик Тонер. «Сочетание уровня смертности и заразности делает вирус [SARS-CoV-2] столь опасной болезнью», — отметил он.

Новость
Эксперт: разница между странами по числу умерших от COVID-19 зависит от генетики популяций

Вычислить уровень смертности было сложно из-за значительной доли людей с коронавирусом, у которых нет симптомов или которые не тестировались, подчеркнула WSJ. Кроме того, на статистику влияют другие факторы, такие как пол, возраст зараженного и качество медицинской системы той или иной страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии больше 14,7 млн людей заразились коронавирусом, скончались больше 610 000 человек — то есть, умерли по всему миру 4,14% заболевших. Это число больше, чем оценка ученых, потому что учитывает смерти среди людей с подтвержденным заражением, тогда как в реальности многие случаи заболевания с мягкими симптомами или вообще без них в статистику не попадают, пояснила газета.

Как следует из результатов исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в нескольких штатах, реальное число заболевших могло быть в среднем в 10 раз выше официально подтвержденного, причем в штате Миссури эта разница оценивалась в 24 раза.

При расчете уровня смертности ученым приходится учитывать еще несколько погрешностей. Например, что в статистику по смертям от COVID-19 могут попадать не все релевантные летальные случаи.

Другой фактор — тесты на коронавирус или антитела, которые могут давать ложные результаты.
Новость
Летальность пока уму непостижима

«Будет неправильно сказать, что мы когда-либо получим абсолютно верные оценки [смертности]. Мы можем заметить тренд, но нам надо учитывать, что он может меняться», — говорит экономист Университета Джеймса Кука Леа Мерон. Она стала соавтором исследования, в результате которого на основе 26 разных данных смертность от коронавируса была оценена в промежутке от 0,53% до 0,82%. CDC теперь используют эти данные при разработке своих сценариев развития пандемии.

В случае с коронавирусом многие врачи опасаются не только летальных случаев, но и тяжелых долгосрочных последствий для некоторых пациентов. «Я полагаю, что многие люди думают: если ты заразился, ты либо умираешь, либо с тобой будет все в порядке. Это не так. Есть огромный список последствий для здоровья после сильной болезни, не только смерть», — заявил WSJ Эрик Тонер из Центра безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса.

 Университеты для будущей элиты: 100 лучших российских вузов по версии Forbes — 2020
Как не заболеть COVID-19, чем от него лечат и когда пандемия пойдет на спад: главные вопросы о коронавирусе
В Кремле назвали причины выбора Дегтярева на замену Фургала
Испания заявила об увеличении числа заражений COVID-19 на 400%
Как вакцина от коронавируса подняла цены на нефть
С 1 августа повысят пенсии. Кому положена прибавка
Автобус с заложниками захвачен в украинском Луцке. Что известно
Как выглядят самые смешные снимки животных (фото)
Смерч сломал беседки и лежаки на пляже в Сочи
Здоровье
Как растет пенис И можно ли на этот процесс как-то повлиять.
Hi-Tech
Зачем россияне скупают желтые советские часы Что в них ценного?
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 189
И опять про грибы... 115
Откуда у нас корона? 106
И Ленин, и Сталин были бы в пролете 88
Кино
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии В рамках фестиваля в Таормине при участии кинодивы была представлена документальная лента «Преданность»
Новости партнеров
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Gnezdo.ru
"Вечные" ножи Криса Рива (Фото)
Как экономить на шинах?
Десять лучших ресторанов мира 2019
Какой паспорт лучше всего иметь для путешествий
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь