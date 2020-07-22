Бесплатный только вход в море. Как нас «разводят» на российских курортах

Корреспондент АиФ.ru побывала на самом популярном российском курорте — в городе Сочи — и узнала, какие «разводы» поджидают туристов на юге России.
«Это ты у себя в городе год работаешь, чтобы в Сочи на неделю приехать, — посмеивается Любовь, продавец кавказских специй и соусов. — А я с тобой тут неделю поработаю, а потом год на эти деньги живу».
Соусы и приправы промышленного производства
Со снятием запретов поезда и самолеты с туристами устремились на юг, груженые под завязку. Гостей в Сочи много везде: на улицах, набережных, пляжах, в гостевых домах и отелях.
«Да это не так много людей, — комментирует наша новая знакомая, местная жительница Любовь. — Вот раньше моя улица пестрела от народа, все сметали, покупали, а сейчас значительно меньше отдыхающих. Ну и покупают хуже, выручка упала».
Много лет назад Люба вышла замуж за местного и осталась в Сочи. Сейчас уверенна: есть Сочи, а есть вся остальная страна, настолько разные менталитеты.
Прибывшие россияне, кажется, готовы на любые траты. Помимо Любы на каждом шагу и другие местные предлагают яркие банки с приправами и блестящие от спелости овощи и фрукты. Бросается в глаза, что соусы, аджики и разносолы продаются в абсолютно одинаковых банках.
«Вам сейчас каждый торговец будет рассказывать, что сам все делает, из чистых и спелых овощей и фруктов со своего огорода», — откровенничает Любовь.
А ничего, что все эти пряности одинаковые? Как такое может быть? Конечно же, мы все закупаемся оптом в нескольких местах, а потом просто перепродаем. Я не обманываю покупателей — зачем?
«Сами домой покупаем здешнюю аджику, только я беру сухую и развожу водой, очень вкусная, остренькая».
На самодельных лотках предлагается и разноцветная чурчхела. Не нужно быть экспертом, чтобы понять: сладости висят и лежат под палящими лучами солнца и в пыли до тех пор, пока не продадутся. А ведь берут ее в основном для детей. Но отдыхающие о безопасности не думают: иначе как можно объяснить, что покупается все подряд.
О том, что в стране коронавирус, здесь, кажется, забыли абсолютно все. Вы не встретите ни одного отдыхающего в маске. Ни в магазине, ни в кафе, ни в транспорте. Впрочем, и сотрудники в защите встречаются крайне редко.
А был ли дядя?
«Возьмите моё вино на пробу, — кричит веселый молодой продавец, облокотившись на лоток и протягивая полуторалитровую бутылку. — Это мой дядя с нашего винограда ставит, какое хочешь, крепленое, послабее, сладкое, вкусное».
И вновь все бутылки одинаковые, как на подбор, даже с крышками одного цвета. Невольно думаешь: а был ли дядя? Вероятно, вино также закупается оптом и перепродается дороже.
Нашу правоту подтверждает свекр Любови.
Пожилой армянин открывает тайну: это еще хорошо, если вино просто произведено неведомо кем из неизвестно какого винограда. Гораздо чаще предлагается порошковое разведенное пойло.
«Конечно, кое-кто ставит винцо, наливочки, — откровенничает Армен. — Ну, а в ваших городах садовую настойку люди делают если, продают, что ли? Все в основном производят для собственного потребления. То, что продается, лично я пить не буду. Лучше в магазине куплю обычного коньяка заводского. Вы смотрите, вон чача продается со вкусом дыни, пятидесятиградусная, а литровая бутыль — 500 рублей. Разве могут быть такими цены? Дешевле водки! Все это из обычного спирта производится».
Но желающие посидеть за бокалом местного напитка находятся всегда. Вино, чача, наливки раскупаются со скоростью света. Их берут и домой, и на подарки близким.
«33 цены на 33 водопада»
Отдохнув пару дней на пляже, отдыхающие ищут впечатлений. Экскурсионные бюро здесь на каждом углу. Гиды от туроператоров в отелях отговаривают от покупки экскурсий на улице. Надо быть начеку. Вас вряд ли не привезут туда, куда обещали. Но денег могут выкачать больше, чем при поездке от туроператора.
Одна из самых популярных поездок, к примеру, — экскурсия на Красную поляну. Предлагается, в числе прочего, подняться на подъемнике на высоту и проехать по воздушной дороге на фуникулере. Гиды предлагают выложить за путешествие около двух тысяч рублей, а на улице поездка стоит 500 рублей! Те, кто поселился в отелях, предупрежден о подвохе: помимо 500 рублей, вам придется выложить за входные билеты на Красной поляне еще 1700 за человека. И отстоять очередь в кассу, чтобы попасть на канатную дорогу. Итого — поездка выйдет менее комфортной, но более дорогой, чем если бы билеты сразу приобрели у туроператора. Однако туристов, снимающих жилье в частном секторе, никто в известность не ставит.
«Есть экскурсия “33 водопада”, — рассказывает Алла, гид от туроператора, — мы между собой смеемся, что есть 33 цены на эту поездку. На улице вам расскажут, что предложат бесплатную дегустацию вин и меда, якобы, это бонус поездки. На самом деле — обязательный элемент программы. Торгуют всем этим добром наши давние партнеры, и мимо этих дегустаций не пройти при всем желании».
«Развод» на экскурсиях выглядит так. Вы едете по нескольким местам, которые оговорены в программе, и думаете, что это — часть путешествия. На самом деле экскурсоводы зарабатывают процент от ваших покупок.
Вас завезут на обед или ужин именно в то кафе, которое выгодно экскурсоводу и водителю. Предложат, например, традиционную форель на гриле. И если в любом кафе города вы отдадите за порцию 300−400 рублей, то здесь — тысячу.
Дегустация — это попытка продать товар втридорога. Если то самое вино, происхождение которого неизвестно, стоит на рынках и в палатках по 500 рулей за полуторалитровую бутылку, то здесь — порядка 800 за литр. Конечно, вам в очередной раз будут рассказывать, что оно из самых редких сортов винограда, а «совсем не то, что на улице».
Только «обанкротив» вас, экскурсионный автобус приезжает на конечный объект. Иногда торговцы выплачивают вашему сопровождающему процент прямо при вас.
«Смотрят, как на кошелек»
Каждый местный торговец смотрит на туриста, как на источник дохода. «Вы для них — кошелек, — рассказывает Вячеслав, переехавший в Сочи 20 лет назад из Челябинска. — Каждый пытается урвать хоть что-то».
В правильности его утверждения мы убеждаемся на каждом шагу. Вас могут обсчитывать таксисты, или давить на жалость, что стоимость поездки ничтожна, и просить доплатить. В многочисленных продуктовых магазинах общероссийских торговых сетей нет соков, пива, мороженого и воды недорогих марок. Предлагаются только самые дорогие позиции товара. Этот феномен мы так и не разгадали до конца поездки. А где же товары, которые производят специально для торговой сети? Почему они есть везде, но не в Сочи, Адлере, Лазаревском, Хосте и так далее?
Мы брали напрокат автомобиль. Как обычно, помимо оплаты, оставили залог — 10 тысяч рублей. Получить его назад — пройти целый квест. Дело в том, что сотрудник фирмы по аренде автомобилей пытался доказать, что появилась царапина под капотом, то есть мы стукнулись о бордюр. Я мысленно простилась с деньгами, но мужчина из нашей компании, который сидел за рулем, отвоевал залог назад: он знал, что обвинения голословны. Прояви чуть меньший напор: и прощайте, деньги.
Море есть, купаться нельзя.
Стенд, появившийся на нашем пляже однажды утром, отдыхающих удивил. На оборудованном пляже, предлагающем платные лежаки под навесом, запретили купаться!
То есть в +39 градусов люди должны лежать под палящим солнцем, но в море зайти нельзя. Причина — отсутствие спасателей.
Туристы возмущались: «За что тогда мы платим деньги? Пляж оборудованный, за лежаки деньги брать не забываете, а как насчет купаться?». Появилась пословица: «Бесплатный только вход в море, да и его лишили». Разговоры о спасателях пошли после страшного события: во время шторма в море на соседнем пляже утонул отдыхающий. Мы видели только машину похоронной службы, приехавшую за телом. Спасательные вышки действительно пустовали: по ним весело карабкались юные отдыхающие под окрики родителей. Правда, местные сказали, со дня на день все исправится: кто-то видел, как на пляж везли спасательные круги и прочее оборудование.
По традиции на пляжах предлагается рыба, пиво, сладости. По двойной, а то и тройной цене. Лень дойти до набережной и купить вареную кукурузу за 50 рублей — плати на пляже сто.
Столовых и кафе на побережье пруд пруди.
Турист выкладывает за обеды и ужины любые суммы, особо не считая. Пару раз я проверила чек, и оба раза нашла нестыковки. Разумеется, не в мою пользу.
Первый раз мне посчитали солянку вместо борща, который дешевле. Второй — суп с мясом, хотя я брала без. Да, в местных столовых «борщ» и «борщ с мясом» — два разных блюда. Конечно, второе дороже.
С большим удовольствием отдыхающие покупают на улице фрукты, овощи и ягоды. Многие уже разложены по стаканам или нарезаны. Торговцы уверяют: все мытое. Цены вы здесь не увидите: в течение дня и в зависимости от количества покупателей и погоды вам назовут разную стоимость.
«Вместо квартиры — 1 квадратный метр».
Многие туристы, опьяненные местным воздухом, состоянием праздника и радости, задумываются о переезде на юг. Люди начинают прицениваться к жилью. И тут подстерегает новая опасность: почти каждый переехавший в Сочи считает себя риэлтором. Не важно, кем человек работал в своем городе, инженером или воспитателем, в Сочи он непременно чувствует себя специалистом в области продаж жилья.
«Таких видов недвижимости, как здесь, нет ни в одном городе страны, — честно говорит Павел, который действительно много лет работает здесь риэлтором. — То есть, например, “квартира” и “жилое помещение” — две большие разницы. Дома часто строятся с огромными нарушениями, без документации. Особенно раньше это часто встречалось. Я видел свидетельства на право собственности, где значилась недвижимость — 1 квадратный метр садового участка, хотя ее обладатель выложил почти 3 миллиона за студию, построенную бог знает кем и как. Самое обидное — спрос рождает предложение. Если бы люди не брали вот эти так называемые объекты без оформления, никто бы ими так бодро не торговал».
По словам Павла, его агентство не вводит покупателей в заблуждение, хотя многие, особенно частные риэлторы, этим грешат. Но ведь есть люди, которые просят найти именно такие «избушки на курьих ножках». Дома, которые могут снести в любой момент по решению суда, на которые никогда не будет должным образом оформлено свидетельство на право собственности.
Цены здесь космические. От ста тысяч рублей за метр квадратный, и это далеко не в центре.
«Люди находят на сайтах так называемые объявления-приманки с ценами в разы дешевле. И клюют! Ну как так? Есть рынок, вам могут уступить 50−100 тысяч от рыночной цены, это нормально. Но не 2 миллиона же!».
Павел рассказывает и о «жилых гаражах», и о смельчаках, готовых купить жилье в многоквартирном доме без документального оформления, а потом положить полжизни на хождение по судам с целью сделать на квартиру бумаги. Не факт, что это получится, можно лишиться и денег, и жилья.
Но все больше россиян становятся разборчивее. Находят дешевые туры с проживанием, которые выходят дешевле билетов на самолет. Питаются в недорогих столовых, об экскурсиях читают отзывы и готовятся противостоять предстоящим «разводам». И, наконец, уяснили, что все олимпийские объекты можно посмотреть совершенно бесплатно, не покупая для этого экскурсию. В нашем отеле рассказывали, что раньше самые ушлые «экскурсоводы» ухитрялись даже продать входные билеты на уличные поющие фонтаны!
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