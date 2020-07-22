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11:45 (мск), источник: Daily Storm

Вирусолог спрогнозировал массовую вакцинацию от коронавируса не раньше 2021 года

Сейчас неизвестно даже, кто будет производить вакцину в больших количествах, отметил Павел Волчков.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

Массовое производство вакцины от коронавируса в России начнется не раньше, чем через полгода, то есть в 2021 году, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. По его словам, для организации полноценного производства необходимо несколько месяцев, а на данный момент неизвестно, какая фармацевтическая компания предоставит для этого свои мощности.

Видео
Международная гонка вакцин
Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев.
Павел Волчков
(цитата по «РИА Новости»)

Вирусолог подчеркнул, что промышленное производство вакцины создать и запустить будет сложно. Вероятно, что для этого придется организовать новую инфраструктуру, добавил он.

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На данный момент неизвестно, кто будет заниматься производством вакцины от коронавируса. «Пока за вакциной не видим четко выраженной фармацевтической компании, во всяком случае, официально об этом не говорят», — заключил Волчков.

Ранее Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где разрабатывается вакцина от коронавируса, рассказал, что к проверкам пригодного для детей варианта препарата ученые приступят, после того как будут завершены тесты обычной, «взрослой» вакцины. По его словам, защита от COVID-19 не помешает работе других прививок от инфекций.

17 июня сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса должны занять у Минобороны и центра имени Гамалеи около полутора месяцев. За это время оценят безопасность и эффективность препаратов. Если лекарство пройдет проверки достойно, оно пойдет в массовое производство.

Егор Латышев

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