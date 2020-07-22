Вирусолог спрогнозировал массовую вакцинацию от коронавируса не раньше 2021 года

Массовое производство вакцины от коронавируса в России начнется не раньше, чем через полгода, то есть в 2021 году, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского
Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев.
Вирусолог подчеркнул, что промышленное производство вакцины создать и запустить будет сложно. Вероятно, что для этого придется организовать новую инфраструктуру, добавил он.
На данный момент неизвестно, кто будет заниматься производством вакцины от коронавируса. «Пока за вакциной не видим четко выраженной фармацевтической компании, во всяком случае, официально об этом не говорят», — заключил Волчков.
Ранее Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где разрабатывается вакцина от коронавируса, рассказал, что к проверкам пригодного для детей варианта препарата ученые приступят, после того как будут завершены тесты обычной, «взрослой» вакцины. По его словам, защита от COVID-19 не помешает работе других прививок от инфекций.
17 июня сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса должны занять у Минобороны и центра имени Гамалеи около полутора месяцев. За это время оценят безопасность и эффективность препаратов. Если лекарство пройдет проверки достойно, оно пойдет в массовое производство.
Егор Латышев