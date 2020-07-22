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09:45 (мск), источник: Интерфакс

В мире от COVID умерло почти 616 тысяч человек, заразились 14,9 млн

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 8 утра среды по московскому времени достигло в мире 615 754 человек, увеличившись за сутки на 5 867, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:34 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
8.0721.07
Скончалось12 745+165
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
8.0721.07
Выздоровело572 053+9 669
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
8.0721.07
Инфицировано14 952 328+245 378
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
8.0721.07
Скончалось616 577+6 606
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
8.0721.07
Выздоровело8 468 761+175 384
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
8.0721.07
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Источник: Агентство «Москва»
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Международная гонка вакцин

По данным на утро вторника суточный прирост новых смертей составлял 4 682.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 среды насчитывалось 14 906 602 инфицированных СOVID-19, прирост заболевших за сутки составил 205 404 против 243 282 по состоянию на утро вторника, излечились 8,4 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В США по состоянию на 8 утра среды суммарно выявлено 3 899 211 заболевших (рост за сутки — 69 201), скончались 141 992 (рост за сутки — 1 086), излечились более 1,18 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 159 654 (рост за сутки — 41 008), умерли 81 487 (рост за сутки — 1 368), вылечились более 1,55 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных в этой стране выросло с 1 155 338 до 1 193 078 при 28 732 летальных исходах и 753 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 45 507 человек, заразились 297 389 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 79,5. В США на 1 млн населения скончались 438 человек, в Бразилии — 384, в Индии — 21, в Великобритании — 669.

Во время загрузки произошла ошибка.
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