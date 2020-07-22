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11:27 (мск), источник: Life.ru

В Британии пара отвоевала право назвать сына Люцифером

Родители объяснили, что они не религиозны и такое имя выбрали отнюдь не из-за устоявшейся ассоциации с сатаной.

Источник: ugglemamma/СС0

Жители графства Дербишир в Англии решили назвать сына Люцифером, но за право зарегистрировать ребёнка с таким именем Дэну и Мэнди Шелдон пришлось побороться, пишет The Sun.

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Когда пара приехала с сынишкой на регистрацию в Честерфилд, госслужащая посмотрела на супругов с отвращением и попыталась убедить их в том, что с таким именем малыш ничего в жизни не добьётся.

Женщина настаивала на том, что никто не возьмёт Люцифера на работу, учить его тоже никто не захочет. В свою очередь британцы пояснили, что они не религиозны, а имя выбрали отнюдь не из-за устоявшейся ассоциации с сатаной.

— Я пытался объяснить, что мы не религиозные люди и что Люцифер по-гречески означает «несущий свет» и «утро», но она не слушала. Она даже сказала нам, что в Новой Зеландии незаконно так называть ребёнка и что, возможно, мы могли бы дать ему другое имя, но называть его Люцифером дома, — рассказал отец мальчика.

Родителей заставили выйти из помещения, чиновница же в это время проверила, имеет ли она право регистрировать такие имена. Выяснилось, что с точки зрения закона никаких препятствий нет, поэтому женщине пришлось записать ребёнка Люцифером «сквозь стиснутые зубы».

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