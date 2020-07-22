Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса

«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески», — сказал он, уточнив, что уже сейчас в Израиле и Испании в день регистрируется по 200−400 новых случаев заражения.
Малеев напомнил, что ежедневно в России выявляется более шести тысяч инфицированных, и эта цифра не может одномоментно упасть до, например, 500 или вырасти до 12 тысяч. В Москве и Подмосковье заражается менее тысячи жителей в день, при этом выписывается значительно больше переболевших. Таким образом накапливается коллективный иммунитет.
«Поэтому как таковой второй волны в Москве может и не быть. Локальные очаги, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески возможны», — уточнил эпидемиолог.
Он подчеркнул, что в России еще не закончилась первая волна заболеваемости, а впереди осень и похолодание.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса. По его словам, для этого COVID-19 должны переболеть 70−80 процентов населения.