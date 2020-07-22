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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России не закончится до конца 2020 года. Такой срок советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев назвал в интервью на портале «Будущее России. Национальные проекты».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:34 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
9.0722.07
Скончалось12 745+165
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
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13.07
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175
15.07
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16.07
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17.07
186
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Выздоровело572 053+9 669
9.07
8805
10.07
7752
11.07
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12.07
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13.07
2960
14.07
8804
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10424
16.07
8443
17.07
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18.07
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21.07
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9.0722.07
Инфицировано14 968 982+241 229
9.07
221959
10.07
227570
11.07
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12.07
221117
13.07
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202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
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19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
9.0722.07
Скончалось616 985+6 425
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
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13.07
3777
14.07
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Выздоровело8 486 019+163 848
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
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13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
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9.0722.07
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Источник: Агентство «Москва»

«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески», — сказал он, уточнив, что уже сейчас в Израиле и Испании в день регистрируется по 200−400 новых случаев заражения.

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Малеев напомнил, что ежедневно в России выявляется более шести тысяч инфицированных, и эта цифра не может одномоментно упасть до, например, 500 или вырасти до 12 тысяч. В Москве и Подмосковье заражается менее тысячи жителей в день, при этом выписывается значительно больше переболевших. Таким образом накапливается коллективный иммунитет.

«Поэтому как таковой второй волны в Москве может и не быть. Локальные очаги, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески возможны», — уточнил эпидемиолог.

Он подчеркнул, что в России еще не закончилась первая волна заболеваемости, а впереди осень и похолодание.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса. По его словам, для этого COVID-19 должны переболеть 70−80 процентов населения.

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