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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, обнаружили, что заболевание повлекло за собой резкое выпадение волос, пишет Sun.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
8.07
6562
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Скончалось12 745+165
8.07
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9.07
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Выздоровело572 053+9 669
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Инфицировано14 959 031+244 531
8.07
209506
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205608
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Скончалось616 764+6 615
8.07
6105
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Выздоровело8 479 847+174 521
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Источник: РИА Новости

Отмечается, что люди в соцсетях и на приеме у специалистов все чаще жалуются на облысение после выздоровления.

«Я потеряла около 55 процентов своих волос, и с каждым днем они выпадают еще больше», — рассказывает Грейс Дадли, заметившая проблему примерно через месяц после выписки из больницы.

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Активистка Луиза Барнс, основательница группы поддержки для пациентов, перенесших COVID-19, отметила, что более трети членов группы стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.

По мнению медиков, данное явление может быть связано с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции — повышением температуры.

«Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста», — отметил доктор Арагон Джузеппе.

По словам трихолога Евы Праудман, у пациентов наблюдается так называемый телогенный отток, когда большое количество волос, находясь в фазе покоя, истончается или выпадает. Специалисты при этом подчеркивают, что такая проблема носит временный характер.

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