В России выявили за сутки 5 862 заразившихся коронавирусом

Согласно данным, общее число заразившихся составило 789 190 человек.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Северной Осетии (0,3%), Липецкой области (0,3%), Калининградской области (0,3%), Севастополе (0,3%).
В частности, новые 638 случаев выявлены в Москве, 234 — в Свердловской области, 221 — в Ханты-Мансийском АО, 217 — в Нижегородской области, 186 — в Санкт-Петербурге. В настоящее время в РФ продолжают лечение 204 392 человека.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 669, всего выписали 572 053 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших превысила 72% от общего числа заразившихся. По выздоровлению за сутки выписаны 1 168 пациентов в Москве, 505 — в Ханты-Мансийском АО, 430 — в Нижегородской области, 425 — в Свердловской области, 394 — в Архангельской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 165 против 153 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 745 пациентов. Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,61% от всех заразившихся коронавирусом в России. За сутки скончались 19 пациентов в Москве, 28 — в Санкт-Петербурге, 14 — в Красноярском крае, девять — в Иркутской области, шесть — в Ханты-Мансийском АО.