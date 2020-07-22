Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 июляПервое русское кругосветное плавание, скандальная комета, революция в индустрии компьютерных игр и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
33Лучшие астрономические фото 2020 года
10:44 (мск), источник: ТАСС

В России выявили за сутки 5 862 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/ — Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5862, суточный прирост опустился ниже 0,75%. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
11:45 (мск)Вирусолог спрогнозировал массовую вакцинацию от коронавируса не раньше 2021 года
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
8.0721.07
Скончалось12 745+165
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
8.0721.07
Выздоровело572 053+9 669
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
8.0721.07
Инфицировано14 959 031+244 531
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
8.0721.07
Скончалось616 764+6 615
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
8.0721.07
Выздоровело8 479 847+174 521
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
8.0721.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным, общее число заразившихся составило 789 190 человек.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Северной Осетии (0,3%), Липецкой области (0,3%), Калининградской области (0,3%), Севастополе (0,3%).

Видео
Пандемия коронавируса: какие осложнения вызывает COVID-19

В частности, новые 638 случаев выявлены в Москве, 234 — в Свердловской области, 221 — в Ханты-Мансийском АО, 217 — в Нижегородской области, 186 — в Санкт-Петербурге. В настоящее время в РФ продолжают лечение 204 392 человека.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 669, всего выписали 572 053 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших превысила 72% от общего числа заразившихся. По выздоровлению за сутки выписаны 1 168 пациентов в Москве, 505 — в Ханты-Мансийском АО, 430 — в Нижегородской области, 425 — в Свердловской области, 394 — в Архангельской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 165 против 153 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 745 пациентов. Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,61% от всех заразившихся коронавирусом в России. За сутки скончались 19 пациентов в Москве, 28 — в Санкт-Петербурге, 14 — в Красноярском крае, девять — в Иркутской области, шесть — в Ханты-Мансийском АО.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 22.07
 Вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной и обилием молодежи среди заразившихся
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Дегтярев ответил на призывы хабаровчан покинуть свой пост
Туристы получат компенсацию за отдых в России
Синоптики дали прогноз погоды до конца лета
Мишустин назвал пять базовых ценностей правительства
Коронавирус нанес удар по экономике: какое будущее ждет Россию
В России хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Здоровье
Все, что вам нужно знать о стволовых клетках: зачем они нужны и какие есть проблемы Они могут избавить людей от рака или болезни Альцгеймера. Но до этого момента придется подождать.
Hi-Tech
Фотоаппараты уходят в прошлое? Что купить, чтобы делать красивые и качественные фотографии?
Горячие темы на Авто
И опять про грибы... 122
Откуда у нас корона? 106
Качество vs понты 92
Подскажите неразумной 87
Кино
Охлобыстин заступился за Асмус в ситуации с «Текстом» Актер рассказал об отношениях с коллегой по сериалу «Интерны»
Новости партнеров
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Дети
31-летнюю актрису Алисию Викандер поздравляют с беременностью На подозрения поклонников навели недавное фото
Леди
Нино Нинидзе с новой прической очаровала сеть Актриса поэкспериментировала с укладкой.
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Спустя 6 часов допроса обвиняемый в убийствах Фургал сказал лишь одну вещь
Кадры решают все. Петербургский Политех вырастит охотников за хакерами
Ешьте эту специю, и рак вам не грозит
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь