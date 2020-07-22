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13:24 (мск), источник: Life.ru

Актриса поразила пользователей Сети, показав, что за последние 30 лет она не постарела ни на год

Актриса из Гонконга Карман Ли начала свой путь к славе в начале 90-х. С тех пор прошло уже три десятка лет, но, похоже, китаянка ничуть не состарилась.

Недавно девушка опубликовала в своём Instagram-аккаунте кадры из фотосессии начала девяностых. Все её подписчики и без того знали, что актриса выглядит очень молодо, но даже не представляли насколько. Сравнивая снимки из прошлого века и недавние, ясно одно — звезда ничуть не изменилась.

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Впрочем, ничего удивительного. В своих соцсетях девушка делится своей жизнью, и, судя по всему, спорт занимает в ней особое место. Китаянка поддерживает себя в отличной форме. И, похоже, она выглядит настолько молодо, что никто не знает её реальный возраст.

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Судя по сообщениям азиатских медиа, Карман порядка 52 лет, однако официальная страница в «Википедии» утверждает — девушке лишь 46. Так или иначе, внешность актрисы не соответствует ни одному из указанных. Рассказывая о своих секретах красоты, девушка признаётся, что для неё самым главным оказался уход за кожей, в особенности — руки и шея. Главное, чтобы они никогда не были сухими.

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Кроме того, стала вирусной серия фото актрисы из домашнего тренажёрного зала. Пока фанаты писали в комментариях о том, как прекрасно она выглядит, сама Карман вдохновляла их на работу над собой. По словам вечно молодой китаянки, возраст не должен быть помехой, пишет Daily Mail.

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