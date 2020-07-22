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12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Анапе кошка попыталась стащить деньги у работников бара (видео)

Ее поймали с поличным.

Сотрудники пивного бара в Анапе в конце мая приютили рыжего котенка. Кошка, которую назвали Масяней, быстро обжилась в новом доме и стала вести себя довольно нагло.

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На камеры наблюдения бара попала попытка «воровства» кошки — Масяня с пачкой денег в зубах бежала к выходу, но ее успели остановить. Но на этом кошка не успокоилась — пока сотрудники бара отвлеклись на гостей, она снова попыталась стащить деньги. Забавные видео работники бара выложили в свой Instagram, где они быстро стали популярными.

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Варвара Макарова

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