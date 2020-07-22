Ученые опровергли связь между группой крови и тяжестью Covid-19

В исследование включили данные о взрослых пациентах с коронавирусом в пяти больницах, госпитализированных с 6 марта по 16 апреля 2020 года. За это время в медучреждения поступили 7 648 пациентов, которые прошли тестирование на Covid-19. Из них 1 289 человек, чья группа крови была известна, сдали положительный анализ на инфекцию. Госпитализировали 484 человека, 123 попали в интенсивную терапию, 108 были интубированы, трое нуждались в экстракорпоральной мембранной оксигенации, 89 человек умерли.
Ученые проверили, связана ли группа крови непосредственно с госпитализацией, необходимостью интубации и смертью пациента. Выяснилось, что среди пациентов с коронавирусом у 440 человек была вторая группа крови, у 201 — третья, у 61 — четвертая, у 587 — первая.
«Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления …, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести (заболевания) … Группа крови не была связана с риском интубации или смерти», — говорится в работе ученых.
При этом некоторые корреляции все же удалось установить. Пациенты с третьей и четвертой группой крови имели более высокий шанс получить положительный анализ на коронавирус, а люди с первой, наоборот, более низкий.
Ученые также выяснили, что люди с положительным