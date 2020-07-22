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13:18 (мск), источник: RNS

Ученые опровергли связь между группой крови и тяжестью Covid-19

Группа крови пациента с коронавирусной инфекцией не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. К такому выводу пришли специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел (Бостон), чье исследование размещено в журнале Annals of Hematology.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:34 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
9.0722.07
Скончалось12 745+165
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
9.0722.07
Выздоровело572 053+9 669
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
9.0722.07
Инфицировано14 968 982+241 229
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
9.0722.07
Скончалось616 985+6 425
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
9.0722.07
Выздоровело8 486 019+163 848
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
9.0722.07
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Источник: AP 2020

В исследование включили данные о взрослых пациентах с коронавирусом в пяти больницах, госпитализированных с 6 марта по 16 апреля 2020 года. За это время в медучреждения поступили 7 648 пациентов, которые прошли тестирование на Covid-19. Из них 1 289 человек, чья группа крови была известна, сдали положительный анализ на инфекцию. Госпитализировали 484 человека, 123 попали в интенсивную терапию, 108 были интубированы, трое нуждались в экстракорпоральной мембранной оксигенации, 89 человек умерли.

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Ученые проверили, связана ли группа крови непосредственно с госпитализацией, необходимостью интубации и смертью пациента. Выяснилось, что среди пациентов с коронавирусом у 440 человек была вторая группа крови, у 201 — третья, у 61 — четвертая, у 587 — первая.

«Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления …, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести (заболевания) … Группа крови не была связана с риском интубации или смерти», — говорится в работе ученых.

При этом некоторые корреляции все же удалось установить. Пациенты с третьей и четвертой группой крови имели более высокий шанс получить положительный анализ на коронавирус, а люди с первой, наоборот, более низкий.

Пациенты со второй группой крови не демонстрировали связи с положительным тестированием.

Ученые также выяснили, что люди с положительным резус-фактором чаще заболевали коронавирусом, чем лица с отрицательным резус-фактором.

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