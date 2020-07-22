15:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Рэпер Канье Уэст, баллотировавшийся в президенты США, заявил, что
Джексон называл Моттолу демоническим расистом
Ранее в Twitter Канье Уэст обвинил свою жену в попытке закрыть его в психушку и объявил, что хоррор «Прочь» Джордана Пила снят про него. Рэпер посчитал, что его хотят насильно госпитализировать после слов о том, как он уговаривал Кардашьян сделать аборт. Музыкант рассказал об этом на предвыборной встрече.
Уэст заявил об участии в президентской гонке ранее в июле. Источники из окружения музыканта утверждали, что решение баллотироваться тот принял
Майкл Джексон — американский певец, имеющий неофициальный титул «короля поп-музыки». Количество проданных в мире записей артиста составляет миллиард копий. Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная опасной для жизни комбинацией медицинских препаратов, которые ему дал личный лечащий врач.
В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд», в котором певца обвиняли в педофилии.