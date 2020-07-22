Шамана Габышева отпустили из психоневрологического диспансера

22 июля по решению врачебной комиссии Габышев был выписан. Однако в течение месяца он будет проходить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которая не требует его непосредственного участия во врачебном ритуале.
Напомним, весной 2019 года Александр Габышев отправился пешком в Москву «изгонять Путина». 19 сентября 2019 года его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» и отправили обратно в Якутию. 12 мая 2020 года Габышев был помещен в ЯРПНД. Тогда же врачебная комиссия заключила, что Александр Габышев представляет опасность для себя и окружающих. Медучреждение обратилось в суд с требованием о его принудительной госпитализации. Якутский горсуд удовлетворил иск диспансера, установив неопределенный срок госпитализации. Защита шамана обжаловала это решение, но иск был отклонен горсудом. 3 июля Верховный суд Якутии назначил шаману новую психолого-психиатрическую экспертизу. На этой процедуре настаивали адвокаты Габышева, которые оспаривали решение горсуда.
Сегодня, 22 июля, состоялась врачебная комиссия, которая пришла к выводу, что он не нуждается в принудительном лечении в стационаре. Это врачебная комиссия, которую не нужно путать с экспертизой, которую назначил Верховный суд Якутии. Врачебную комиссию проводит лечащий врач, председатель и другие врачи-психиатры.
Ольга Тимофееваадвокат Габышева
Тимофеева отметила, что 20 июля Александра возили из стационара на амбулаторную экспертизу. «Именно по результатам экспертизы будет принято судебное решение по нашей апелляции в Верховном суде», — уточнила она.
Главный врач ЯРПНД Олег Припузов сообщил «Ъ», что учреждение, являясь медицинской организацией, работает в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. «При определенных заболеваниях есть определенный стандарт и срок лечения. Этот срок закончился. У него была положительная динамика, — заявил Припузов.— Любой пациент когда-то поступает и когда-то выписывается по стандарту».
Врач заявил, что шаман будет наблюдаться амбулаторно у участкового психиатра. Что касается экспертизы, назначенной Верховным судом Якутии, то она проводится в течение месяца.
По словам адвоката, на данный момент Габышев отбыл по месту жительства. Дальнейшие шаги адвокаты назовут после оглашения результатов экспертизы.