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14:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Шамана Габышева отпустили из психоневрологического диспансера

Шамана Александра Габышева выписали из стационара Якутского республиканского психоневрологического диспансера (ЯРПНД), в котором он находился с 12 мая, когда врачебная комиссия заключила, что он представляет опасность для себя и окружающих.

22 июля по решению врачебной комиссии Габышев был выписан. Однако в течение месяца он будет проходить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которая не требует его непосредственного участия во врачебном ритуале.

Напомним, весной 2019 года Александр Габышев отправился пешком в Москву «изгонять Путина». 19 сентября 2019 года его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» и отправили обратно в Якутию. 12 мая 2020 года Габышев был помещен в ЯРПНД. Тогда же врачебная комиссия заключила, что Александр Габышев представляет опасность для себя и окружающих. Медучреждение обратилось в суд с требованием о его принудительной госпитализации. Якутский горсуд удовлетворил иск диспансера, установив неопределенный срок госпитализации. Защита шамана обжаловала это решение, но иск был отклонен горсудом. 3 июля Верховный суд Якутии назначил шаману новую психолого-психиатрическую экспертизу. На этой процедуре настаивали адвокаты Габышева, которые оспаривали решение горсуда.

Сегодня, 22 июля, состоялась врачебная комиссия, которая пришла к выводу, что он не нуждается в принудительном лечении в стационаре. Это врачебная комиссия, которую не нужно путать с экспертизой, которую назначил Верховный суд Якутии. Врачебную комиссию проводит лечащий врач, председатель и другие врачи-психиатры.
Ольга Тимофеева
адвокат Габышева
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Тимофеева отметила, что 20 июля Александра возили из стационара на амбулаторную экспертизу. «Именно по результатам экспертизы будет принято судебное решение по нашей апелляции в Верховном суде», — уточнила она.

Главный врач ЯРПНД Олег Припузов сообщил «Ъ», что учреждение, являясь медицинской организацией, работает в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. «При определенных заболеваниях есть определенный стандарт и срок лечения. Этот срок закончился. У него была положительная динамика, — заявил Припузов.— Любой пациент когда-то поступает и когда-то выписывается по стандарту».

Врач заявил, что шаман будет наблюдаться амбулаторно у участкового психиатра. Что касается экспертизы, назначенной Верховным судом Якутии, то она проводится в течение месяца.

По словам адвоката, на данный момент Габышев отбыл по месту жительства. Дальнейшие шаги адвокаты назовут после оглашения результатов экспертизы.

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