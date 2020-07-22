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15:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев выйдет на свободу в ноябре

Петрозаводский городской суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима историка и главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, сообщает корреспондент «Ъ».

Его оправдали по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия, сообщил журналистам его адвокат Виктор Ануфриев, отметив, что текста приговора пока не видел и воспринимал его на слух.

Адвокат отметил, что с учетом срока содержания в СИЗО Юрий Дмитриев выйдет на свободу в ноябре этого года. «Со слов судьи на слух ему назначили 3,5 года лишения свободы строгого режима», — сообщил адвокат журналистам.

Юрий Дмитриев единственный в России занимался восстановлением поименных списков захороненных в общих расстрельных ямах в годы сталинских репрессий.

Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело подписали более 100 ученых, правозащитников и политиков из США и стран Европы.

В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии (ст. 242.1 УК РФ), однако в марте 2018 года его оправдали. Затем в том же году историку было предъявлено новое обвинение: действия сексуального характера в отношении приемной дочери (ст. 132 УК РФ). В июне Петрозаводский городской суд продлил ему арест до 25 июля.

Марина Царева, Петрозаводск

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