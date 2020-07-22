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15:45 (мск), источник: Интерфакс

Историк Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Петрозаводский городской суд приговорил историка, лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

Источник: Reuters

«По приговору я услышал так — 3,5 года колонии, — сказал он журналистам. — Если это так, то где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу».

Прокурор просил для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Историку вменяли изготовление детской порнографии, насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери и незаконное хранение оружия. Защита просила его оправдать по первым двум обвинениям, но говорила, что он готов признать, что хранил фрагмент ружья.

Поддержать Дмитриева к зданию суда пришли около сотни человек, в том числе председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский и консул Финляндии в Петрозаводске.

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Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930−40-е годы. Он обнаружил в республике места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Дело историка Дмитриева

В середине декабря 2016 год его задержали после обыска у него в квартире в Петрозаводске и арестовали. Его обвинили в хранении на компьютере порнографических снимков приемной дочери, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статьям о детской порнографии и о развратных действиях и назначил 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей ружья.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.

27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

Общественная поддержка

В мае 2020 года 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией. ВС отказался изменить Дмитриеву меру пресечения.

За историка не раз заступались правозащитники и общественные деятели.

В июне писатели, Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в поддержку Дмитриева. Они выразили опасение, что с историком хотят расправиться, чтобы «заглушить память о репрессиях».

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