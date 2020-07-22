Историк Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии

«По приговору я услышал так — 3,5 года колонии, — сказал он журналистам. — Если это так, то где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу».
Прокурор просил для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Историку вменяли изготовление детской порнографии, насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери и незаконное хранение оружия. Защита просила его оправдать по первым двум обвинениям, но говорила, что он готов признать, что хранил фрагмент ружья.
Поддержать Дмитриева к зданию суда пришли около сотни человек, в том числе председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский и консул Финляндии в Петрозаводске.
Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930−40-е годы. Он обнаружил в республике места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.
В середине декабря 2016 год его задержали после обыска у него в квартире в Петрозаводске и арестовали. Его обвинили в хранении на компьютере порнографических снимков приемной дочери, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статьям о детской порнографии и о развратных действиях и назначил 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей ружья.
14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.
27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.
В мае 2020 года 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией. ВС отказался изменить Дмитриеву меру пресечения.
За историка не раз заступались правозащитники и общественные деятели.
В июне писатели, Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в поддержку Дмитриева. Они выразили опасение, что с историком хотят расправиться, чтобы «заглушить память о репрессиях».