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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Венеции гондольеры сократили вместимость лодок из-за туристов с лишним весом

За последнее десятилетие туристы набрали вес.

Источник: Reuters

Венецианские гондольеры ограничили число туристов на своих лодках из-за увеличения числа пассажиров с избыточным весом. Количество пассажиров на гондолах, которые проводят туры по городским каналам, уменьшилось с 6 до 5 человек, а на лодках, которые используют для пересечения Гранд-канала, — с 14 до 12.

По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, туристы действительно стали весить немного больше по сравнению тем, что было 10−15 лет назад:

В отличие от лифтов, где есть сообщение о максимальном допустимом весе, у нас нет весов, поэтому мы сократили количество пассажиров.

Как уточнил президент Ассоциации гондольеров-заместителей Рауль Роверато, когда лодка полностью загружена, ее корпус тонет и черпает воду, а это может опасно для жизни как пассажиров, так и самих гондольеров.

Одновременно с ужесточением правил для туристов гондольерам ввели послабление — теперь для получения лицензии человеку нужно доказать, что он умеет грести и управляет семейной лодкой не менее четырех лет. Раньше для этого необходимо было сдать экзамены по знанию города, истории и иностранных языков. Тем не менее подобное послабление не должно помешать главной задаче — продолжению традиции и сохранению ремесла гондольеров внутри семей, пишет The Guardian.

Варвара Макарова

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