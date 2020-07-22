15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Венеции гондольеры сократили вместимость лодок из-за туристов с лишним весом
За последнее десятилетие туристы набрали вес.
Венецианские гондольеры ограничили число туристов на своих лодках
По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, туристы действительно стали весить немного больше по сравнению тем, что было 10−15 лет назад:
В отличие от лифтов, где есть сообщение о максимальном допустимом весе, у нас нет весов, поэтому мы сократили количество пассажиров.
Как уточнил президент Ассоциации
Одновременно с ужесточением правил для туристов гондольерам ввели послабление — теперь для получения лицензии человеку нужно доказать, что он умеет грести и управляет семейной лодкой не менее четырех лет. Раньше для этого необходимо было сдать экзамены по знанию города, истории и иностранных языков. Тем не менее подобное послабление не должно помешать главной задаче — продолжению традиции и сохранению ремесла гондольеров внутри семей, пишет The Guardian.
Варвара Макарова