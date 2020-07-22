В РПЦ критически оценили призыв «модного» священника перечислить ему деньги на лекарства

Ранее священник опубликовал пост в Instagram, где попросил подписчиков перевести ему денег на покупку лекарства. Протоиерей пообещал прислать фотографию купленных таблеток и добавил, что будет молиться за людей, оказавших ему помощь.
Комментируя «Газете.Ru» просьбу Баскакова, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посоветовал обратиться за уточнением в Тверскую епархию.
На мой взгляд, такая просьба уместна по отношению к тем людям, кого этот священник знает лично. В другом случае все-таки нужно получить дополнительное уточнение со стороны епархии.
В свою очередь в Тверской епархии пообещали помочь священнику, если он обратится за поддержкой.
«Здесь вопрос больше этический. На свои нужды священники обычно не собирают деньги — это не принято. В данном случае речь идет о личной странице в социальной сети, где священник выступает как частное лицо — он обращается к тем, кто на него подписан», — сказал «Газете.Ru» пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Душенков.
От отца Вячеслава не поступало просьбы на материальную помощь. Если он обратится за помощью — ему ее окажут, конечно.
Александр Душенковпресс-секретарь Тверской епархии, протоиерей
Протоиерей Вячеслав Баскаков стал известен в 2018 году после того, как опубликовал фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton. После критики в свой адрес он извинился за свое поведение.