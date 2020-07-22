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17:11 (мск), источник: ТАСС

Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

При покупке турпутевки можно будет вернуть часть средств — систему кешбэка разрабатывает Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК), запустить акцию планируют в августе. Деньги можно будет вернуть за туры внутри страны. Предварительно об условиях программы сообщил АТОР, но официально регламент пока не утведили. Рассказываем, что известо на данный момент.

Источник: AP 2020

На какие путевки действует акция?

Возвращать деньги планируют за отдых в конкретных регионах России. Их можно условно разделить на две группы: в первой компенсация положена в летний сезон, а во второй — нет.

Кешбэк будет действовать по турпакетам со сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по следующим регионам (список предварительный, по данным АТОР):

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Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Популярные курорты будут участвовать в акции только в осенне-зимний период, так как летом проблем с туристами там нет. Предварительные даты туров — с 1 октября до 20 декабря 2020 года. В эту группу планируют включить: Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградскую область, Московскую область, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург.

Условия получения компенсации

АТОР сообщает, что в акции будут участвовать туры не дешевле 25 тыс. рублей и продолжительностью от пяти ночей. Путевка должна будет включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Акцию хотят распространить и на круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

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Предварительно известно еще об одном условии: тур или круиз должен быть приобретен на сайте туроператора и оплачен онлайн картой «Мир», на нее и поступит кешбэк. При других способах оплаты получить компенсацию будет невозможно.

Размер выплат

Сумму кешбэка планируют привязать к цене тура. По информации АТОР, если путевка стоит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, на карту туриста вернется фиксированная сумма 5 тыс. рублей.

Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей.

При цене тура выше 75 тыс. рублей кешбэк составит 15 тыс. рублей.

Максимально возможная сумма возврата на карту одного туриста — 15 тыс. рублей, даже если он оплатит несколько путевок стоимостью больше 75 тыс. рублей.

Возврат компенсации туристам за отдых в России займет до пяти дней. На выплату кешбэка предусмотрена субсидия из федерального бюджета, всего на это выделят 15 млрд рублей.

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